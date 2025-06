Angela Megastar su Real Time: stasera in onda il docu-reality sulla commerciante cinese star del web

Dalla Cina a Roma, passando per TikTok: Angela Lin è la protagonista assoluta di una serie che unisce cultura, famiglia e imprenditoria. Tre episodi per raccontare la sua vita, e il difficile rapporto col figlio.

Arriva questa sera, venerdì 20 giugno alle ore 21:30 su Real Time, per la prima volta in televisione, Angela Megastar - Ci penso io!, il docu-reality evento che racconta la vita, le sfide e i successi di una delle protagoniste più travolgenti del web: Angela Lin. La serie è disponibile anche in streaming on demand su Discovery+.

Angela Lin, conosciuta come Angela Megastar, è la commerciante cinese più famosa d'Italia, diventata un'icona dei social con oltre 370mila follower e 80 milioni di visualizzazioni su TikTok. La sua popolarità è esplosa grazie ai video in cui mostra con ironia e autenticità la quotidianità del suo Megastore nel quartiere Ostiense di Roma, punto di riferimento costruito in quarant'anni di lavoro e determinazione.

Il docu-reality si articola in tre episodi e segue da vicino la frizzante quotidianità di Angela, imprenditrice energica e madre inflessibile, tra selfie con i fan, clienti da gestire e sogni da inseguire. Al centro del racconto, il suo rapporto con il figlio Alessandro, 30enne romano dalla parlantina veloce e dallo stile di vita rilassato, molto distante dalla disciplina della madre.

Tra battibecchi generazionali e divergenze culturali, madre e figlio dovranno imparare a trovare un punto d'incontro per il futuro dell'azienda e per la serenità familiare. Il sogno di Angela per suo figlio è vederlo celebrare un matrimonio tradizionale cinese e assumere la guida dell'azienda di famiglia, così da potersi finalmente dedicare con serenità alle sue passioni.

Una scena di Angela Megastar

Angela non è solo una star del web, ma anche una donna piena di interessi: è membro attivo dell'Associazione delle Donne Cinesi d'Oltremare a Roma, appassionata di canto e danza, attenta al benessere personale e alla cultura cinese. In lei convivono rigore, carisma e uno spirito instancabile che la rendono un personaggio unico nel panorama televisivo italiano.

Attraverso le sue vicende, Angela Megastar - Ci penso io! offre anche uno sguardo inedito sulla comunità cinese a Roma, realtà presente ma spesso invisibile sul piccolo schermo, di cui l'imprenditrice è una delle rappresentanti più attive e riconoscibili. Tra risate, contrasti familiari, sfide imprenditoriali e momenti di vita vera, Angela Lin si conferma una protagonista autentica e irresistibile, pronta a conquistare anche il pubblico televisivo.