Angela di Mondello a Barbara D'Urso: "Ho un problema con la giustizia, non posso venire in studio”

Angela Chianello, la signora di Mondello star di Instagram, ha confessato in diretta a Barbara D'Urso di non poterla raggiungere in studio per un problema con la giustizia.

Angela di Mondello ha un problema con la giustizia e non ha potuto raggiungere Barbara D'Urso in studio: la signora di Palermo, diventata una star di Instagram grazie alla sua frase "Non ce n'è Coviddi", non ha spiegato di cosa si tratti ma la conduttrice ha assicurato che non è nulla di grave.

Dopo l'esplosione di follower su Instagram, Barbara D'Urso non si è lasciata scappare l'occasione per invitare Angela Chianello nella prima puntata del Live - Non è la D'Urso. Angela era in collegamento da casa e questo perchè non le è permesso lasciare la Sicilia: "Ho un problema con la giustizia. Sto scontando la mia pena ma, Barbara, appena sarà possibile verrò da te e racconterò tutto". La Chianello, come si vede nel video estratto dalla trasmissione, ha tenuto a precisare, chiedendo conforto a Barbara, che lei da queste interviste non ha mai preso un solo euro. "Però mi devi aiutare e devi dire pure tu che io fino ad oggi dalla signora Barbara non ho mai percepito un euro e non ho mai avuto un manager".

Barbara D'Urso ha annuito e confermato che la signora Angela non ha mai avuto soldi per essere intervistata e che appena finirà di scontare la pena "che non è grave" sarà in studio per raccontarci la sua storia. Angela ha poi voluto spiegare il senso della frase che l'ha resa un fenomeno della rete: "Barbara io non ho mai detto che non c'è il covid e che non ci credo, io dicevo non c'è covid perchè a Palermo non c'erano casi gravi. A me dispiace per tutte le persone che sono morte, abbiamo vissuto un'estate bella, allegra, in cui eravamo liberi", un'esternazione che lascia il tempo che trova visto che in Sicilia le vittime per il Coronavirus sono quasi trecento.