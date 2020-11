Angela Chianello denunciata: il suo videoclip girato senza mascherine e permessi

Angela Chianello, la signora di Mondello, è apparsa nel videoclip del tormentone 'Non ce n'è Coviddi' senza mascherina ed è stata convocata in commissariato e denunciata.

Angela Chianello è stata denunciata per aver girato il videoclip del suo nuovo tormentone senza permessi e mascherina: la signora di Mondello, diventata famosa per il 'Non ce n'è Coviddi', aveva realizzato una clip in cui ripeteva in stile rap il suo tormentone estivo.

La voglia di cavalcare il successo potrebbe costare cara ad Angela Chianello: la signora di Mondello, che è stata ospite varie volte da Barbara D'Urso, ha cercato di sfruttare la notorietà lanciandosi nel mondo della musica. Angela ieri ha pubblicato un video in cui canta il suo tormentone estivo "Non ce n'è Coviddi" ma le cose si sono messe subito male quando sui social tutti hanno notato la mancanza del rispetto delle norme contro l'epidemia.

Angela Chianello e il gruppo di ballerini e figuranti che comparivano nel video erano tutti senza mascherina e molto vicini tra loro. La signora di Mondello è stata convocata al commissariato dal vicequestore aggiunto Manfredi Borsellino, figlio del compianto giudice antimafia Paolo. La polizia ha accertato che il video era stato girato senza permesso ed ha denunciato la Chianello per avere organizzato uno spettacolo in spiaggia, su area demaniale, senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dalla questura, con lei è stato denunciato Antonino Lombardo. Inoltre sono stati sanzionati tutti coloro che nel video comparivano senza mascherina a spregio della normativa vigente.

Angela Chianello è diventata una star di Instagram quando subito dopo il lockdown su una spiaggia di Mondello aveva detto a una giornalista palermitana che a Palermo il Covid non c'era: il suo "Non ce n'è Coviddi" era diventato subito virale. Grazie a questo la signora da Mondello è stata ospitata anche in alcune trasmissioni televisive. Lo scorso settembre durante la prima puntata del Live - Non è la D'Urso Angela si era collegata da casa perché non aveva il permesso di lasciare la Sicilia: "Ho un problema con la giustizia. Sto scontando la mia pena ma, Barbara, appena sarà possibile verrò da te e racconterò tutto", aveva detto alla conduttrice.