Angela Chianello cambia idea: "Il Covid c’è, indossate la mascherina” (video)

Angela Chianello da Mondello lancia il monito a indossare la mascherina perchè il Covid c'è. La Chianello, diventata famosa per il tormentone "Non ce n'è Coviddi", approdata da meno di un mese sui social, ha cambiato idea e ora consiglia ai sui follower di fare attenzione al virus.

Angela Chianello è diventata una star di Instagram dopo aver detto a una giornalista palermitana che a Palermo il Covid non c'era, il suo "Non ce n'è Coviddi" era diventato virale in poche ore per quei misteri del web difficili da comprendere. Grazie a questo la signora da Mondello è stata ospitata anche in alcune trasmissioni televisive. Ma tanta popolarità, o la paura di una seconda ondata del virus pandemico, ha portato Angela a riflettere e a cambiare idea. Nel video pubblicato sul social network dice: "Il Covid c'è, indossiamo la mascherina. Pensiamo alla nostra salute. A tutto quanto".

Il nuovo corso di Angela è rafforzato dalla didascalia che accompagna il post: "Ho avuto sempre paura lo ripetuto miliardi di Volte ma penso che a questo punto non sono criticata x il fatto di dire non cene covid, perché penso che molte persone lo abbiano detto ma cmq ora so che criticherete anche questo video be' chi sene frega quello che dico e detto dal profondo del cuore dio ci liberi da questo brutto virus".

Angela Chianello ha aperto un suo profilo su Instagram il 6 settembre e in poche ore ha superato i 100.000 follower. La signora del "buongiorno da Mondello" era diventata una star del web quando gli italiani avevano ricominciato a uscire nuovamente in strada e frequentare le spiagge, nel rispetto delle regole suggerite dall'attuale emergenza sanitaria. Angela alcune domeniche fa è stata anche ospite di Barbara D'Urso, ma in collegamento da casa perché non può lasciare la Sicili. "Ho un problema con la giustizia" ha detto in trasmissione, e la conduttrice aveva assicurato che non si tratta di nulla di grave.

Parlando della frase che l'aveva resa famosa Angela ha detto: "Barbara io non ho mai detto che non c'è il covid e che non ci credo, io dicevo non c'è covid perché a Palermo non c'erano casi gravi. A me dispiace per tutte le persone che sono morte, abbiamo vissuto un'estate bella, allegra, in cui eravamo liberi",