Angel + Spike: il terzo volume del fumetto reboot disponibile da oggi

Il terzo volume della serie a fumetti reboot che racconta le avventure di Angel, in uscita oggi giovedì 15 luglio, diventa Angel + Spike: scopriamo insieme che storia di racconterà!

Buffy/Angel: La bocca dell'Inferno è l'evento che ha cambiato profondamente il BUFFYVERSE a fumetti portato in Italia da saldaPress. Il reboot pubblicato negli USA da BOOM! Studios e che ha per protagonista Buffy Summers, alle prese con la vita, la tecnologia e la società di oggi, ha conquistato decine di migliaia di nuovi lettori e sorpreso anche i fan più scettici e legati alla Buffy tradizionale. Dopo il crossover tra Buffy e Angel le cose hanno appunto assunto una ulteriore accelerazione, che ha cambiato le vite dei protagonisti della serie.

Prima fra tutte, quella di Angel, che, in seguito a quei tragici avvenimenti, potrebbe non tornare mai più a essere quella di prima. A raccontarcelo è il terzo volume della serie che racconta le sue avventure, in uscita oggi giovedì 15 luglio, intitolato Tutti i miei demoni, che cambia per l'occasione leggermente nome: diventa Angel + Spike vol. 3 (pagg. 128, euro 19,90 regular, euro 21 variant). Il motivo principale di questo profondo sconvolgimento è che ora, di ritorno da Sunnydale, Angel è stato costretto ad allearsi nientemeno che con il suo più mortale nemico: Spike! Ma perché lo ha fatto? Semplicemente perché, a volte, è necessario scegliere il male minore.

Soprattutto quando il male maggiore, in questo caso, è rappresentato dallo studio legale Wolfman & Hart: non un semplice team di avvocati, ma la facciata dietro cui si nasconde un nemico pericolosissimo tanto per i piani di Angel che per quelli di Spike. Ai due, quindi, non resta che unire le forze, nella speranza che il vecchio detto sul nemico del mio nemico sia veritiero. Da Joss Whedon, Bryan Hill e Gleb Melnikov, il primo capitolo di un nuovo corso di storie di Angel che lo vedono protagonista fianco a fianco del suo acerrimo nemico Spike. Angel + Spike vol. 3 - Tutti i miei demoni sarà disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online saldapress.com da oggi giovedì 15 luglio. In fumetteria e nello shop saldaPress anche in edizione variant, in tiratura limitata e numerata.