Andrew Stanton torna alla regia con il film In The Blink of An Eye

Il film In The Blink of An Eye segna il ritorno di Andrew Stanton alla regia e il progetto viene descritto come un epico progetto sci-fi.

Andrew Stanton sarà il regista di In The Blink of An Eye, un nuovo film sci-fi prodotto per Searchlight Pictures.

Il filmmaker è famoso per la sua lunga collaborazione con la Pixar che ha portato alla creazione di film molto apprezzati come WALL-E e Alla Ricerca di Nemo.

Il film In The Blink of An Eye sarà scritto da Colby Day e ha l'ambizioso obiettivo di esplorare l'intera storia del mondo e la natura della vita, dell'amore, della speranza e dei legami, concentrandosi su tre storie che si intrecciano.

Tra le fonti di ispirazione alla base del nuovo lungometraggio diretto da Andrew Stanton sono stati citati film come 2001: Odissea nello spazio, Interstellar e Magnolia.

Il regista è stato in precedenza nominato agli Oscar grazie alla regia e alla sceneggiatura dei film animati della Pixar, per cui ha recentemente realizzato nel 2016 Alla ricerca di Dory. Stanton ha invece debuttato alla guida di un progetto live-action con John Carter, nel 2012. Recentemente il filmmaker ha collaborato alla realizzazione di progetti televisivi come Stranger Things, Better Call Saul e For All Mankind.