Andrew Scott tra le star del film Pressure, sulla storia dello sbarco in Normandia

La storia dello sbarco in Normandia sarà al centro del nuovo film Pressure e nel cast ci sarà anche l'attore Andrew Scott.

Andrew Scott, che ieri ha ottenuto una nomination agli Emmy grazie alla sua interpretazione in Ripley, è entrato nel cast del film Pressure, ambientato durante il D-Day.

Il progetto sarà una produzione di Studiocanale e Working Title, e sul grande schermo si racconterà una storia vera.

Il ruolo affidato all'attore

Nel film Andrew Scott avrà la parte del capitano James Stagg, il capo meteorologo degli alleati, il cui lavoro era di informare il generale Eisenhower delle condizioni che avrebbero potuto influenzare e determinare il risultato dello sbarco in Normandia. La situazione meteo era essenziale per quanto riguarda il destino della guerra e il corso della storia.

Scott sarà un meteorologo

Anthony Maras (Hotel Mumbai) sarà il regista del thriller, le cui riprese inizieranno nel Regno Unito nel mese di settembre,

La sceneggiatura è invece firmata da David Haig e Maras, basandosi sullo spettacolo teatrale andato in scena a Londra nel 2019, alla presenza della regina Elisabetta II e dei leader mondiali per celebrare il 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia.

Cosa racconterà Pressure

La sinossi anticipa che nelle 72 ore che precedono il D-Day, tutti i tasselli sono al loro posto tranne un elemento chiave, il meteo britannico. James Stagg (Andrew Scott) viene chiamato per occuparsi delle previsioni più importanti della storia, ritrovandosi alle prese con un confronto con l'intera leadership degli Alleati. Le condizioni sbagliate potrebbero devastare la più grande invasione via mare di sempre, mentre ogni ritardo potrebbe portare all'intelligence tedesca di capire cosa sta per accadere. Potendo confidarsi solo con il capitano Kay Summersby, e tormentato dalle prove catastrofiche del D-Day, la decisione finale spetta al comandante Dwight D. Eisenhower. Con sole poche ore a disposizione, il destino della guerra e della vita di milioni di persone è a rischio.

Il film si concentrerà sulla pressione legata al prendere la decisione e sulla portata dello sbarco.