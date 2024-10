Andrew Garfield posa con il cartonato di Florence Pugh alla première di We Live in Time

Andrew Garfield ha colpito fan e addetti ai lavori sul red carpet del BFI London Film Festival per la proiezione di We Live in Time, alla quale si è presentato con una versione leggermente particolare della sua co-star Florence Pugh.

L'attrice non ha partecipato alla première londinese ma era presente sotto forma di cartonato, sostenuta proprio dal collega davanti ai fotografi. Garfield ha camminato lungo il tappeto rosso posando per le foto con una sagoma a grandezza naturale di Pugh.

Attrice cartonata

La foto di Florence Pugh poi resa in forma cartonata sarebbe stata scattata durante una recente proiezione del film a New York, durante la quale l'attrice indossava un abito di pizzo nero di Christian Dior. Notata la sua versione cartonata, Florence Pugh ha ripostato l'immagine.

L'attrice ha scritto:"Geniale. Ben fatto, Andrew!". Nelle storie di Instagram, Florence Pugh ha chiesto scusa per non aver partecipato:"Mi fa davvero male non essere lì a celebrare l'uscita, ma alzo il bicchiere da molto lontano. Vi mando amore. Speriamo che nessuno si alzi e se ne vada".

Come confermato dal collega nel corso del San Sebastián Film Festival, Florence Pugh è impegnata in Nuova Zelanda nelle riprese della nuova serie Netflix East of Eden, adattamento di Zoe Kazan del celebre romanzo di John Steinbeck nel quale Pugh recita al fianco di Christopher Abbott, Mike Faist e Hoon Lee.

Andrew Garfield e Florence Pugh hanno dimostrato di avere una grande chimica sullo schermo e fuori dal set, in quella che è stata la loro prima collaborazione professionale:"Non l'avevo mai incontrata ma sono stato un grande fan del suo lavoro e molto colpito dalla sua capacità di mostrare una certa forza e robustezza" ha raccontato il regista John Crowley "Ho pensato che se fosse riuscita a prendere quella forza e arrivare alla vulnerabilità richiesta verso la fine della storia sarebbe stato davvero interessante".