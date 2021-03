Andrea Zelletta: "Ecco perché Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip"

Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip per tutelare il suo rapporto con Andrea Zelletta, che all'epoca era rinchiuso nella casa di Cinecittà: a rivelarlo a SuperGuidaTV è stato l'ex gieffino in un'intervista in cui ha parlato anche dei rapporti con gli altri coinquilini.

Il periodo di Natale all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 era stato il momento più difficile per Andrea Zelletta. Chiunque abbia seguito il reality ricorderà le illazioni fatte da Dayane Mello, e suffragate in parte da Giacomo Urtis, circa un presunto tradimento di Natalia Paragoni, durante la vacanza estiva a Capri, ai danni del fidanzato.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne era entrata nella casa per rassicurare il suo fidanzato e subito dopo aveva deciso di diffidare il programma, che da quel momento aveva messo il silenziatore sull'intera vicenda: "È stata una mossa sgradevole che davvero non mi aspettavo - racconta Andrea riferendosi alle illazioni dei coinquilini - sono riuscito a superare quel momento perché l'amore che provo per Natalia non conosce ostacoli. Non è stata colpa del programma ma di una persona che pur di avere visibilità ha tirato in ballo me inventando gossip finti con l'intenzione di creare scompiglio. Natalia ha poi presentato una diffida nei confronti del programma per tutelare sé stessa ma anche il nostro rapporto".

Parlando dei suoi coinquilini Zelletta ha risposto a Giulia Salemi che non lo riteneva degno della finale dandole della 'rosicona': "Sono convinto che abbia rosicato. Io non sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l'1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato".

Andrea Zelletta conferma la sua stima per Tommaso Zorzi: "ha un talento incredibile anche se secondo me il ruolo di opinionista gli sta un po' stretto è più adatto a condurre un programma tutto suo". L'ex tronista si prende il merito di aver capito prima di tutti il vero carattere di Maria Teresa Ruta: "Ultimamente avevo notato degli atteggiamenti che mi avevano insospettito e che mi avevano fatto pensare che lei avesse adottato una strategia per catturare l'attenzione. Ogni settimana se ne usciva con un flirt e anche Stefania e Tommaso si sono accorti che c'era qualcosa di strano. Cercava di mettere in cattiva luce gli altri concorrenti. L'ho trovata forzata in alcuni comportamenti. Io l'avevo smascherata prima degli altri. Tommaso poi mi ha dato ragione. All'inizio diceva che il mio era un accanimento nei suoi confronti ma ora si è ricreduto.".