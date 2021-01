Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: "Ha fatto due trasmissioni e 20 anni di materassi"

Andrea Roncato continua ad attaccare l'ex moglie Stefania Orlando, questa volta tirando in ballo anche la sua carriera. Dopo l'intervista a Live - Non è la d'Urso l'attore è tornato a parlare dell'ex attraverso i social, dove ha accusato la gieffina di averlo abbandonato quando aveva problemi di droga.

Lunedì sera Alfonso Signorini ha mostrato a Stefania Orlando l'intervista in cui Andrea Roncato l'accusava di averlo lasciato per un altro uomo. La conduttrice televisiva da quattro mesi è nella casa di Cinecittà come concorrente del Grande Fratello Vip 5 e solo in questi giorni Andrea ha deciso di raccontare le colpe della Orlando per la fine del suo matrimonio, omettendo le proprie. In alcuni post sui social, rispondendo alle critiche di molti fan di Stefania, Roncato ha voluto gettare nuove ombre sull'ex moglie attaccando anche il reality e alcune concorrenti completamente estranee alla vicenda.

"Sono una persona buona - dice di se stesso Andrea Roncato - ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi incazzo. Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi".

Nella polemica Andrea Roncato trascina anche il reality e le due concorrenti Dayane Mello e Giulia Salemi e riferendosi alla loro passerella sul red carpet di Venezia dice: "Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la patata senza mutande al Festival di Venezia o cose simili. Un branco d'inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene", ha scritto a chi lo criticava per l'intervento da Barbara D'Urso.