Andrea Delogu nata e cresciuta a San Patrignano: una storia particolare

Andrea Delogu è nata a Coriano, il 23 maggio del 1982, e per i primi dieci anni della sua vita ha vissuto presso la comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati i suoi genitori, Walter Delogu e Titti Peverelli. La Delogu ha raccontato la sua problematica infanzia nel romanzo del 2014, La collina, scritto insieme ad Andrea Cedrola.

Nel libro Andrea parla principalmente dei suoi genitori, due ex tossicodipendenti che vivevano in comunità, ma anche della durissima battaglia contro l'eroina in termini più generali. "Non sono una vittima", ha spiegato la ragazza durante un'intervista de Le Invasioni barbariche. "Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno evitato di soffrire, soffrendo al posto mio."

"Ho avuto un'infanzia felice," ha continuato la conduttrice televisiva, "Mio padre era l'autista e l'uomo di fiducia del capo della comunità. Per questo lo vedevo poco, era spesso fuori. Anche mamma aveva un lavoro, si occupava di fotografie. Avevamo una nostra casa e mangiavamo tutti a mensa. Per me era normale vivere in mezzo a 2.000 persone".

La battaglia della sua famiglia contro la droga è stata un vero e proprio fardello per Andrea Delogu che a questo proposito ha rivelato: "Per 18 anni sono stata zitta. Non ho raccontato mai che cosa avevo vissuto. Avrei dovuto spiegare troppe cose. Solo oggi sono riuscita a trovare il coraggio di parlare di questa storia, rintracciando tante persone che hanno condiviso quell'esperienza con noi. Mi sono liberata. Avevo paura, ma ora sto cominciando a vivere".