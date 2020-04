Andrea Bocelli Live in "Un nuovo giorno", stasera su Rai1

Andrea Bocelli in onda stasera su Rai1, alle 21:25, con lo show live "Un nuovo giorno", un itinerario musicale, che unisce grandi capolavori della lirica, tradizione melodica italiana e canzone contemporanea, in tre location (il Colosseo, l'Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico), accompagnerà lo spettatore in una serata di grandi emozioni in grado di coinvolgere tutti i sensi, puntando dritto al cuore così come al cuore punta il nuovo impegno della Andrea Bocelli Foundation.

Perchè Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live è un viaggio nella musica condotto dal celebre tenore, ma è anche una prova tangibile dell'impegno di Andrea Bocelli e della sua fondazione questa volta al fianco dei bambini con un progetto dedicato all'educazione digitale. In un periodo nel quale anche i più piccoli sono purtroppo costretti a restare a casa è fondamentale garantire un accesso all'istruzione di qualità per tutti: equa, inclusiva, tra formale e informale in rispetto della mission "empowering people and communities".

Dopo la raccolta fondi che la Fondazione ha aperto nella volontà di mettersi al servizio in supporto a ospedali e reparti attivi in prima linea in questa fase di emergenza, Andrea Bocelli, insieme a grandi ospiti, italiani e internazionali, si rende dunque promotore di una nuova e importante attività benefica. Gli spettatori potranno contribuire da casa, grazie ad un apposito numero, per sostenere il progetto.