Andrea Bocelli, concerto di Pasqua nel Duomo di Milano: dove vederlo in streaming

Andrea Bocelli si esibirà oggi, completamente solo nel Duomo di Milano, per il concerto di Pasqua: ecco dove vederlo in streaming.

Andrea Bocelli si esibirà nel concerto di Pasqua, oggi alle 19:00, in un Duomo di Milano deserto e per vederlo in streaming basta un click sul canale YouTube del tenore (è la finestra video che trovate proprio in cima all'articolo).

Promosso e organizzato grazie al Comune di Milano, alla Veneranda Fabbrica del Duomo, prodotto da Sugar Music e Universal Music Group grazie al generoso contributo di YouTube, il concerto verrà quindi trasmesso in tutto il mondo. Per il pubblico italiano l'ora X scatterà alle 19:00, negli Stati Uniti, dove il tenore vanta milioni di fan, il concerto sarà trasmesso alle 10:00 del mattino.

Andrea Bocelli, che sarà accompagnato dall'organista Emanuele Vianelli, si esibirà a titolo gratuito.

La scaletta del concerto, che è stata resa pubblica nelle ultime ore, informa tutti i futuri spettatori che il tenore eseguirà i seguenti brani: