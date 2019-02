André Previn, è morto il compositore premio Oscar per My Fair Lady

André Previn, compositore vincitore di quattro premi Oscar, è morto oggi all'età di 89 anni nella sua casa di New York, come confermato dalla sua manager Linda Petrikova.

L'artista è famoso per aver creato le musiche di film come My Fair Lady, Gigi, Porgy & Bess e Irma la dolce.

Nel 2010 Previn aveva ottenuto il Grammy alla carriera e la sua attività nel mondo del cinema era iniziata nel 1948, affiancata da quella teatrale che l'ha visto firmare musical come Coco, con protagonista Katharine Hepburn nel ruolo di Coco Chanel. Nel 1974 aveva poi composto le musiche dello spettacolo teatrale londinese The Good Companion, e nel 1998 aveva adattato per il palcoscenico Un tram che si chiama desiderio.

André Previn è ricordato anche per il suo grande talento come pianista che l'ha portato a esibirsi accanto ad artisti del calibro di Ella Fitzgerald e Renée Fleming, oltre a far parte di numerose orchestre in tutto il mondo, da New York a Londra.

André Previn è stato sposato con la cantante jazz Betty Bennett, legame che si è concluso nnel 1958, e il compositore ha poi avuto come moglie Dory Langan, diventata famosa per aver raccontato in musica la relazione extraconiugale del marito con Mia Farrow. Il compositore e l'attrice si sono quindi sposati e hanno avuto tre figli, oltre ad averne adottati due. Dopo il divorzio dalla Farrow, Previn è stato nuovamente sposato con Heather Haines Sneddon, legame anche in questo caso spezzatosi pochi anni dopo le nozze. La figlia adottiva della Farrow e di Previn, Soon-Yi, è sposata con Woody Allen, relazione, questa, al centro di pesanti controversie e accuse nei confronti del regista, soprattutto a causa della differenza di età tra i due e della natura del loro rapporto.