André Holland nel cast di The Eddy, la serie Netflix di Damien Chazelle

André Holland sarà tra i protagonisti di The Eddy, nuova produzione di Netflix che vedrà in cabina di regia il regista premio Oscar per La La Land, Damien Chazelle.

Noto soprattutto per i suoi ruoli nelle serie tv The Knick e American Horror Story, e per quello di Kevin nel film premio Oscar Moonlight (che, ironia della sorte, nel 2017 strappò letteralmente di mano la statuetta a La La Land), Andre Holland interpreterà Elliot Udo, un tempo rinomato pianista jazz a New York, ora, a Parigi, co-proprietario di un jazz club fallito, che cerca di nascondersi da tutti. Elliot ha una relazione non stabile con la cantante leader del suo gruppo, ma è bloccato emotivamente. Quando improvvisamente sua figlia di quindici anni entra a far parte della sua vita quotidiana, Elliot è costretto ad affrontare le sue debolezze e deve imparare a crescere.

Il premio Oscar Damien Chazelle

Damien Chazelle sarà il produttore di The Eddy, la nuova serie musical che segna l'esordio del vincitore dell'Oscar per La La Land nel mondo della tv. Il progetto, ambientato in una Parigi multiculturale, ruota intorno a un jazz club, al suo proprietario, alla sua band e alla città caotica che li circonda. Gli episodi saranno in tutto 8, girati in Francia e saranno recitati in francese, inglese e arabo.

La sceneggiatura sarà firmata da Jack Thorne, vincitore di 5 BAFTA, e la colonna sonora sarà di Glen Ballard, 6 volte vincitore di Grammy, compositore per Alanis Morissette e Michael Jackson.