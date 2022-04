The Big Cigar: Andre Holland alla guida della serie drammatica sulle Pantere Nere di Apple TV+

Andre Holland, secondo alcune recenti indiscrezioni, potrebbe essere il protagonista di The Big Cigar, una miniserie di Apple TV+ incentrata sulla vita del co-fondatore del movimento rivoluzionario afroamericano delle Pantere Nere: Party Huey P. Newton.

Holland, principalmente noto per aver recitato in Moonlight e Castle Rock, sarà diretto da Don Cheadle nei primi due episodi della serie, composta in totale da ben 6 puntate, che dovrà essere adattata da un articolo della rivista Playboy. Prima di questo progetto, nel 2015 Cheadle ha diretto il film biografico sulla vita di Miles Davis intitolato Miles Ahead.

Secondo il The Hollywood Reporter, il dramma, basato su un articolo di Joshuah Bearman pubblicato sulla rivista Playboy, racconta la straordinaria storia di come Newton abbia usato il suo migliore amico, Bert Schneider, il produttore di Hollywood dietro Easy Rider e altre celebrità radicali, per eludere una caccia all'uomo a livello nazionale e fuggire in esilio a Cuba mentre l'FBI lo inseguiva con l'accusa di omicidio.

The Big Cigar sarà prodotta dalla Warner Bros. Television e, almeno per adesso, è ancora in fase di casting e non c'è una data di uscita ufficiale. Bearman, Hecht, Sherman Barrois (Claws), Joshua Davis e Arthur Spector (Little America) saranno i produttori esecutivi dei primi due episodi.