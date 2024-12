Ana De Armas e Oscar Isaac nella serie di David O. Russell Bananas, ultimo acquisto di Apple Tv+

Apple TV+ ha acquisito i diritti per sviluppare la serie drammatica Bananas, titolo provvisorio del nuovo progetto del vulcanico David O. Rossell che, come rivela Deadline, vedrà protagonisti e produttori esecutivi gli attori Oscar Isaac e Ana de Armas. Carolina Paiz è la creatrice dello show prodotto da Fifth Season.

La premessa per la potenziale serie scritta e prodotta da Carolina Paiz è tenuta nascosta, ma secondo le prime fonti il titolo provvisorio, Bananas, farebbe riferimento alle cosiddette repubbliche delle banane, un termine usato per descrivere paesi politicamente ed economicamente instabili in aree come l'America Centrale.

Dal grande al piccolo schermo

Un'immagine di Oscar Isaac in Scene da un matrimonio

Bananas segnerà il debutto di Ana de Armas in una serie in lingua inglese. Finora l'attrice cubana si è cimentata con la sua seconda lingua solo sul grande schermo, dove a giugno 2025 la ritroveremo nei panni di un'assassina in Ballerina, spinoff di John Wick targato Lionsgate.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, di recente Oscar Isaac è stato protagonista della serie limitata Marvel Moon Knight. L'attore ha conquistato una nomination agli Emmy per la sua performance nella miniserie drammatico HBO Scene da un matrimonio. Dopo aver concluso la lavorazione del thriller di Julian Schnabel Hand of Dante, a fianco di Jason Momoa, lo ritroveremo nel Frankenstein di Guillermo del Toro nel ruolo del Dottor Frankenstein.