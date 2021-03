Ana de Armas è il nuovo volto di Estee Lauder: "Sono scioccata"

Ana de Armas ha dichiarato di essere rimasta scioccata dopo aver scoperto di essere stata scelta come nuovo volto di Estee Lauder. L'attrice 32enne ha della sua vita e della sua carriera in un video, realizzato durante il suo servizio fotografico, pubblicato sull'account Instagram del marchio di bellezza.

L'annuncio, da parte del brand che in passato ha lavorato con Kendall Jenner ed Elizabeth Hurley, è arrivato la scorsa settimana e a questo proposito, durante la video intervista, l'attrice ha dichiarato: "Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Estee Lauder. Ora mi trovo sul set per le riprese della mia nuova campagna, non posso dirti molto di più in questo momento, ma resta sintonizzato."

Ana ha rivelato qual è stata la sua reazione dopo aver scoperto di essere stata nominata l'ultima Global Brand Ambassador per l'azienda di bellezza: "Sono rimasta veramente scioccata, ero molto emozionata, felice e, soprattutto, orgogliosa. È un marchio così iconico."

La bomba bruna ha spiegato che sapeva di voler fare l'attrice "molto tempo fa", aggiungendo: "E' stato abbastanza chiaro per me che era quello che volevo fare. La prima volta che sono andata al Festival di Cannes sono letteralmente rimasta a bocca aperta, non riuscivo a credere ai miei occhi."