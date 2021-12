Ana De Armas, il suo nuovo fidanzato ha a che fare con Tinder (FOTO)

Ana de Armas e il suo nuovo fidanzato, Paul Boukadakis, sono stati fotografati mentre si baciavano in giro per Los Angeles durante lo scorso fine settimana. L'attrice di "Knives Out", 33 anni, sembrava non prestare attenzione ai paparazzi mentre abbassava la mascherina del dirigente di Tinder per baciare le sue labbra.

La De Armas indossava un paio di pantaloni neri, un maglione a V rosa chiaro e una borsa a tracolla Louis Vuitton nera mentre Boukadakis, 37 anni, sfoggiava un outfit completamente nero con una giacca Carhartt beige. I due sono rimasti vicini per tutto il tempo, abbracciandosi e tenendosi per mano, durante la loro passeggiata.

L'attrice e Boukadakis sono stati fotografati insieme per la prima volta mentre attraversavano l'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York lo scorso settembre. Il dirigente di Tinder, prima di lavorare per la celebre app d'incontri, è stato anche il fondatore e il CEO di Wheel, che è stata acquisita da Tinder nel 2017.

Page Six ha rivelato lo scorso giugno che Ana de Armas era passata da Ben Affleck a Boukadakis: "Paul e Ana sono stati presentati da amici comuni. Lui ha sede ad Austin, ma divide il suo tempo tra il Texas e Santa Monica. Ha passato molto tempo con Ana prima che lei lasciasse gli Stati Uniti per girare il suo nuovo film".