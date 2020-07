An American Pickle: il trailer del nuovo film con Seth Rogen

An American Pickle è il film con Seth Rogen in arrivo su HBO Max, ecco il trailer del progetto che debutterà il 6 agosto.

An American Pickle è il nuovo film con star Seth Rogen e il trailer diffuso da HBO Max rivela le prime sequenze del progetto che debutterà in streaming il 6 agosto 2020.

Nel video si vede infatti la situazione surreale di un uomo che cade in una vasca di sottaceti e si risveglia 100 anni dopo, dovendo affrontare i cambiamenti avvenuti nella società contemporanea.

Il film An American Pickle è tratto dal racconto Sell Out di Simon Rich, che ha firmato anche la sceneggiatura. Alla regia c'è invece Brandon Trost, direttore della fotografia di The Interview.

Seth Rogen avrà la parte di Herschel Greenbaum, un immigrato in America negli anni venti con la speranza di costruire una vita migliore per la propria famiglia ma cade in una vasca di sottaceti dove rimane per cento anni. L'uomo si risveglia senza essere invecchiato e va alla ricerca della sua famiglia, scoprendo che è rimasto in vita solo un pronipote, Ben Greenbaum (Rogen), un programmatore, che fatica realmente a capire.