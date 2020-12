Amybeth McNulty e Alison Pill tra le star di All My Puny Sorrows

Il film All My Puny Sorrows, tratto dall'omonimo romanzo, avrà tra le sue protagoniste le star della tv Amybeth McNulty e Alison Pill.

Amybeth McNulty, Alison Pill, Sarah Gadon e Mare Winningham saranno le protagoniste di All My Puny Sorrows.

Il progetto è un adattamento dell'omonimo romanzo della scrittrice canadese Miriam Toews.

Al centro della storia di All My Puny Sorrows ci saranno due sorelle mennonite, ruoli affidati ad Alison Pill e Sarah Gadon, che si sono lasciate alle spalle le proprie origini religiose. Una di loro fatica in amore e nella vita, mentre l'altra è una pianista di fama mondiale.

Per ora non sono stati rivelati i ruoli affidati ad Amybeth McNulty, la star di Chiamatemi Anna, e Mare Winningham (News of the World), mentre tra gli interpreti ci sono anche Donal Logue e Alu Mawji.

Le riprese del lungometraggio sono attualmente in corso a North Bay, Ontario. Nel team della produzione ci saranno Mulmur Feed Co, Sugar Shack Productions e Carousel Pictures.

I fan della serie Chiamatemi Anna, dopo la cancellazione annunciata da Netflix al termine di tre stagioni, stanno da tempo chiedendo ai responsabili della piattaforma di streaming che venga realizzato almeno un film per concludere la storia dei protagonisti. Attualmente, tuttavia, non sembra essere un progetto in fase di sviluppo.