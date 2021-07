Amy Winehouse & Me: Dionne's Story, il documentario stasera su VH1

MTV International presenta Amy Winehouse & Me: Dionne's Story, un documentario tributo, profondamente personale e sincero, sulla cantautrice e icona culturale vincitrice dei Grammy Award, raccontata attraverso lo sguardo della cantautrice Dionne Bromfield, sua figlioccia, in onda stasera su VH1.

Il documentario sarà trasmesso a livello globale su MTV oggi venerdì 23 luglio in quasi 180 paesi al di fuori degli Stati Uniti e su Paramount+ in Australia, Canada, America Latina e Paesi nordici entro la fine dell'estate. In Italia il documentario andrà in onda su VH1 alle 21.30, proprio il giorno della prematura scomparsa dell'artista e sarà preceduto alle 21.00 da una rotazione musicale dedicata ai suoi video più iconici. Infine, giovedì 5 agosto alle 16.50 sarà di nuovo in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW).

Amy - The Girl Behind the Name: la grande Amy Winehouse in un'immagine del documentario

Prodotto dieci anni dopo la tragica scomparsa di Amy Winehouse, il documentario di MTV di un'ora "Amy Winehouse & Me: Dionne's Story' segue la figlioccia di Amy, Dionne Bromfield, che racconta, per la prima volta, l'impatto che la morte di Amy ha avuto sulla sua vita. Il girato vuole condurre gli spettatori in un viaggio personale e intimo, in cui Dionne condivide gli alti e i bassi, e il materiale d'archivio esclusivo ed inedito delle avventure che ha vissuto con Amy, il tutto rendendo omaggio al loro legame indissolubile.

"Questo è stato un viaggio incredibilmente terapeutico. Finalmente, posso andare avanti con il prossimo capitolo della mia carriera sapendo che ho affrontato emozioni sepolte per anni", afferma la Bromfield, "Spero che questo documentario mostri Amy come una persona più complessa di quella alle prese con una dipendenza, che sappia raccontare la donna straordinaria che è stata". "Una vera icona, Amy Winehouse aveva talento e ingegno musicale, quello che ha ispirato artisti e fan di tutto il mondo", afferma Kerry Taylor, EVP International per MTV Entertainment Group "MTV le ha dato un palcoscenico globale per tutta la sua carriera, e sono onorata di aver potuto lavorare con Dionne, condividere la sua storia toccante e dare luce all'incredibile vita, all'eredità e all'impatto di Amy sulla cultura musicale".