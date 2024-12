Amy Adams su Taylor Swift: "Interpretare il suo agente in un biopic? Lo farei solo per incontrarla!"

Taylor Swift ha conquistato cuori in tutto il mondo, e il suo seguito di fan celebri non smette di crescere. Tra i tanti vip che non si perdono i suoi concerti, ci sono nomi come Tom Cruise, Mila Kunis, Ashton Kutcher e Greta Gerwig. A questa lista ora si aggiunge anche Amy Adams, che ha recentemente dichiarato di essere diventata una fan sfegatata della popstar.

Una Swiftie in piena regola

Nel corso della puntata di martedì 3 dicembre del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attrice di Nightbitch ha commentato con entusiasmo una campagna online che la vorrebbe nel ruolo della pubblicista di Taylor Swift, Tree Paine, in un biopic. "Sarebbe fantastico. Sarebbe divertentissimo", ha dichiarato la Adams, aggiungendo con un sorriso: "Se questo mi permettesse di avvicinarmi a Taylor, sarebbe davvero un sogno". La somiglianza tra le due, in particolare per i capelli rossi, potrebbe essere uno dei motivi che ha spinto i fan a fare questa proposta.

Una sognante e romantica Amy Adams in una scena di Come d'incanto

Amy Adams ha anche raccontato di essere diventata una "Swiftie" a 50 anni, precisando che, sebbene avesse sempre apprezzato la musica di Taylor Swift, è stata l'esperienza del Eras Tour a farla definitivamente innamorare. "Sono una Swiftie a 50 anni, una vera fan sfegatata, e mia figlia non perde occasione per prendermi in giro", ha scherzato l'attrice, aggiungendo di avere collezionato molti braccialetti dell'amicizia.

Amy Adams ha recentemente ricevuto il plauso della critica per il suo ruolo in Nightbitch. Diretto da Marielle Heller (Can You Ever Forgive Me) e presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, il film racconta la storia di una madre casalinga (interpretata dalla Adams) che cerca di trovare un po' di spazio per sé mentre si prende cura del suo bambino disordinato... e potrebbe anche trasformarsi in un cane.