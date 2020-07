Amy Adams protagonista del film Nightbitch

Amy Adams sarà la protagonista di Nightbitch, film tratto dall'omonimo romanzo scritto da Rachel Yoder che verrà prodotto da Annapurna Pictures.

L'adattamento per il grande schermo sarà firmato dalla stessa autrice del libro che sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva.

Nightbitch racconta con un umorismo dark la storia di una donna ed ex artista, ruolo affidato ad Amy Adams, che si ritrova a stare a casa dopo la nascita di suo figlio e alle prese con la preoccupazione e una convinzione sempre più crescente legata a una sua possibile trasformazione in un cane.

Il libro di Rachel Yoder, che verrà pubblicato nell'estate 2021, viene descritto come un'opera in grado di portare alla luce in modo assurdo e feroce le verità legate alla meternità.

Amy Adams e Annapurna Pictures collaboreranno quindi per la quinta volta dopo la realizzazione di The Master, American Hustle, Her e Vice.

Nei prossimi mesi l'attrice apparirà sul grande schermo in occasione di Hillbilly Elegy, diretto da Ron Howard, e The Woman in the Windos di Joe Wright.