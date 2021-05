Amy Adams e Jake Gyllenhaal produrranno il film Finding the Mother Tree

Amy Adams e Jake Gyllenhaal saranno i produttori del film tratto dal libro Finding the Mother Tree, scritto da Suzanne Simard, di cui l'attrice sarà inoltre protagonista.

I due protagonisti di Animali Notturni collaboreranno alla realizzazione del progetto tramite le rispettive case di produzione Bond Group Entertainment e Nine Stories.

Il libro Finding the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest, pubblicato oggi negli Stati Uniti, racconta la vita della scienziata e le sue ricerche innovative, in passato ridicolizzate. L'opera viene descritta come "un'affascinante storia in stile detective in campo scientifica sulla donna che per prima ha scoperto come gli alberi riescono a comunicare sottoterra attraverso un'immensa rete". Suzanne Simard ha dichiarato: "La foresta mi ha insegnato che i nostri rapporti - tra di noi e con gli alberi, le piante e gli animali che ci circondano - sono ciò che rende le nostre vite meravigliose, forti e sane. Sono elettrizzata nel collaborare con i visionari di Nine Stories e Bond Group per portare questa storia sullo schermo e condividerla con le persone in tutto il mondo".

Amy Adams avrà la parte della scienziata, mentre Jake Gyllenhaal dovrebbe essere coinvolto solo come produttore del progetto in collaborazione con con Stacy O'Neil e Riva Marker.

L'attore ha dichiarato: "Finding the Mother Tree è un libro raro ed emozionante, in parte affascinante autobiografia e in parte corso intensivo di ecologia forestale. E, tuttavia, riesce a parlare delle cose che importando i più: dei modi di cui ci occupiamo uno dell'altro, dei fallimenti e di come ci ascoltiamo a vicenda. Dopo l'ultimo anno e mezzo, le sue lezioni sulla maternità, sui legami e sul mondo naturale sono più attuali che mai e siamo elettrizzati nel collaborare con Amy, Stacy e la loro società, e Suzanne Simard per adattare questa maestosa storia in un film".

Amy Adams ha aggiunto: "Il romanzo di Suzanne è stata una grande ispirazione. Creativamente ci ha eccitati con una narrazione con il meraviglioso potere della natura e i coinvolgenti paralleli con la vita personale di Suzanne. Ha trasformato per sempre la nostra prospettiva sul mondo e sull'interconnessione del nostro ambiente. Finding the Mother Tree non è solo un'autobiografia profondamente meravigliosa sulla vita di una donna, è inoltre un richiamo ad agire per proteggere, capire ed entrare in connessione con il mondo naturale. Siamo elettrizzati nel collaborare con Jake & Riva per portare l'importante storia di Suzanne sullo schermo ed espandere la portata del suo innovativo lavoro".