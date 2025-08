Amore e morte ai Caraibi su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller in onda stasera 2 agosto

In Temptation Under the Sun, titolo originale del film, misteri, passioni e seduzione si intrecciano su un'isola caraibica. La pellicola fa parte del trentennale ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera, sabato 2 agosto alle 21.20 su Rai 2 va in onda Amore e morte ai Caraibi (titolo originale Temptation Under the Sun). Il film è un thriller drammatico del 2022 che vi trasporterà in un paradiso tropicale, dove la passione si intreccia con un crimine efferato. Quando una detective di Detroit in vacanza si innamora di un uomo accusato di omicidio, deve risolvere il caso prima di diventare la prossima vittima.

La trama del film di questa sera su Rai 2

La detective Cassady Cruz viene inviata in ferie forzate su un'isola caraibica di fantasia (St. Luke) dopo aver osato indagare su un politico potente a Detroit. Durante la vacanza incontra l'americano espatriato Travis King e tra i due scatta subito la passione. Quando la sua ex fidanzata, Minnie, viene trovata morta, Travis viene accusato del suo omicidio.

Sapendo che è innocente, Cassady si impegna a smascherare il vero colpevole e a scagionare Travis. Tuttavia, più a fondo scava per trovare prove, più segreti sepolti scopre, finendo intrappolata in un piano criminale da cui solo Travis potrà salvarla, mentre l'insospettabile assassino cerca di uccidere Cassady e il suo amante.

Cast di Amore e morte ai Caraibi

Mike Markoff nel ruolo di Travis King

Samuel Selman nel ruolo di Winston

Laith Wallschleger nel ruolo di Sean

Christina Gray nel ruolo di Minerva

Alvin Knight Sr. nel ruolo del Prete

Curiosità del film inserito nel ciclo "Nel segno del giallo"

Il film è conosciuto anche con il titolo Tentação sob o Sol do Caribe in Brasile e Temptation in the Sun nel Regno Unito.

Le nazioni che hanno prodotto la pellicola sono il Canada e gli Stati Uniti.

La regia è di Lane Shefter Bishop, mentre la sceneggiatura è stata curata da Paul A. Birkett.

Location: Los Angeles, California

Quando e dove vedere il thriller in TV e streaming

Amore e morte ai Caraibi va in onda stasera sabato 2 agoosto alle 21.20 su Rai 2, nell'ambito del ciclo Nel segno del giallo, che da oltre trent'anni propone film all'insegna del mistero, del brivido e della suspense. Il film è disponibile in live streaming su RaiPlay dove è possibile vederlo anche nella sezione On Demand.