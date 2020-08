Amore criminale, stasera su Rai3 la storia di Valentina Salamone

Amore criminale torna stasera su Rai3, in seconda serata alle 23:55, per raccontare un'altra tragica storia di femminicidio: quella di Valentina Salamone, ragazza siciliana uccisa a soli 19 anni.

Valentina Salamone è una ragazza di 19 anni che lavora in un pub. Durante una festa tra amici, Valentina conosce Nino, un uomo di 32 anni, sposato e padre di tre figli, da tutti conosciuto per le sue attività illecite e le numerose relazioni extraconiugali. La storia tra Valentina e Nino va avanti per alcuni mesi, fino a quando la moglie di Nino scopre tutto e chiede alla ragazza di interrompere la relazione. Nino è spaventato da quella situazione, sente che ormai il rapporto con Valentina gli crea problemi e decide di lasciarla. Dopo alcuni giorni Valentina e Nino si incontrano a una festa. Per lei quella è l'occasione giusta per tentare una riconciliazione.

Quando tutti sono andati via, Valentina lo affronta e gli dice di essere incinta. É a quel punto che Nino l'aggredisce e le stringe attorno al collo un cappio, con l'intento di simularne il suicidio. Dopo circa dieci anni dalla morte di Valentina, si scopre che non si è trattato di un suicidio ma di un omicidio. A uccidere Valentina, secondo la sentenza di condanna, è stato Nino, condannato in primo grado all'ergastolo.