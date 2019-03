Amore Criminale 2019, terza puntata: la storia di Nunzia Maiorano

Amore Crimonale 2019, la terza puntata del programma è in onda stasera su Rai3 alle ore 21.20 e condotto da Veronica Pivetti, sarà dedicata alla storia di Nunzia, una donna di 41 anni di Cava de' Tirreni, massacrata da suo marito con più di quaranta coltellate.

Dopo un inferno di quindici anni di violenze, da tre mesi, Nunzia Maiorano aveva deciso di non dormire più sotto lo stesso tetto del marito Salvatore Siani, anche se di giorno continuava a occuparsi di lui e dei loro figli. Nunzia aveva deciso di separarsi per scappare da un matrimonio infelice e violento. Così, nonostante i numerosi tentativi di salvare il matrimonio - tentativi a cui presero parte anche i familiari di Nunzia, in particolare il fratello - Nunzia decise di andare a vivere da sua madre.

"Dopo aver sopportato per 10 anni umiliazioni e maltrattamenti di ogni tipo, dopo un'aggressione più violenta del solito, Nunzia per la prima volta va a farsi medicare al Pronto Soccorso, ma non racconta la verità".#AmoreCriminale con @VPivetti su @RaiTre pic.twitter.com/FjuD2KQtC0 — Amore Criminale (@AmoreCriminal) 16 marzo 2019

Come ricostruisce la terza puntata di Amore Criminale in onda stasera, il 22 gennaio 2018 Nunzia Maiorano viene uccisa dal marito davanti agli occhi dell'anziana madre e del figlio più piccolo, Michele, di appena cinque anni e costretto ad assistere all'omicidio. Nonostante le lesioni, gli schiaffi, i pugni, i calci, le ciocche di capelli strappate, le coltellate e i morsi, Nunzia - mentre muore - volge l'ultimo sguardo al figlioletto, chiedendo alla propria madre di portarlo al sicuro. L'ex marito di Nunzia è stato condannato per omicidio, in primo grado, con rito abbreviato, a 30 anni di carcere. Si attende l'appello.

"Salvatore ha sempre condotto una vita un po' libertina ed era un padre assente" - ricordò il fratello di Nunzia, Gianni Maiorano in un'intervista a I Fatti Vostri - "Abbiamo cercato di salvare il loro matrimonio anche insieme al fratello di Salvatore e a sua moglie, spesso parlavo con mio cognato e mia sorella mi aveva confidato di avere paura di lui perché possedeva una pistola. Quando gli chiesi dell'arma, Salvatore confermò tutto."

Nell'anteprima della terza puntata Veronica Pivetti reciterà un testo scritto dallo scrittore Paolo Di Paolo proprio su questo caso di femminicidio. Amore Criminale 2019 è un programma ideato e diretto da Matilde D'Errico e Maurizio Iannelli ed è realizzato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e con la Polizia di Stato.