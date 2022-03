Chi è la sorella di Veronica Pivetti, Irene

Irene Pivetti, sorella maggiore di Veronica Pivetti, è una politica, conduttrice televisiva e giornalista italiana che ha militato nella Lega Lombarda ed è stata eletta deputata, per poi diventare Presidente della Camera nel 1994 prima di passare all'UDEUR restando parlamentare fino al 2001.

Nata nel 1963 dal regista Paolo Pivetti e dall'attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli, Irene si è laureata in Lettere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, subito dopo la laurea, ha lavorato come consulente editoriale per Motta Editore, Selezione, Mondadori e altre case editrici. Dal 1990 al 1994 è stata responsabile della Consulta Cattolica della Lega Lombarda e nel 1992 è stata eletta deputata alla Camera nella lista del Carroccio.

Dopo l'esperienza con la Lega, nel 2018 ha fondato il partito politico di centrodestra Italia Madre, basato sull'europeismo che però, alle elezioni parlamentari del 2018, non viene ammesso alle liste. Alle elezioni europee del 2019 Irene Pivetti si candida nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione Italia Nord Orientale e ottiene 9 191 preferenze, ma non viene eletta.

Per quanto concerne la sua vita privata invece sappiamo che Irene Pivetti è stata sposata con Paolo Taranta matrimonio che poi è stato annullato dalla Sacra Rota. In seguito ha avuto una relazione con Antonio Brambilla, dal quale ha avuto due figli, Ludovica Maria e Federico. Negli ultimi due anni, Irene è stata piùvolte indagata per frode per attività illecite legate all'emergenza sanitaria mondiale iniziata nel 2020.