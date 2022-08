Amore alle Fiji: la trama della commedia romantica, stasera su Rai1 in prima visione

Stasera su Rai1 alle 21:25 e in prima visione free va in onda Amore alle Fiji, commedia romantica australiana per il ciclo Destinazione amore.

Amore alle Fiji è la nuova commedia, in onda stasera su Rai1 alle 21:25 in prima visione free, per il ciclo Destinazione amore. Diretto da Christine Luby, Con Saskia Hampele, Liam Mcintyre, Lynn Gilmartin, il film è visibile anche in streaming su RaiPlay.

La trama

Laura, avvocato in carriera, torna nei luoghi in cui è nata per convincere Chip, un amico dell'adolescenza, a rilevare l'azienda di famiglia per cui lavora, lasciatagli dal nonno deciso ad andare in pensione.

A lei il compito di convincere il difficile cliente, anche perchè il tempo stringe: Chip deve firmare prima dell'85° compleanno del nonno.

Laura vola quindi verso l'isola tropicale di Sapphire Cove. Quando scova Chip scopre che si guadagna da vivere guidando imbarcazioni per turisti. Il suo piano sarebbe quello di farlo firmare per tornare alla frenetica vita a San Francisco, ma, complici i panorami mozzafiato e il ritrovarsi con gli amici di una volta, il viaggio di lavoro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più...