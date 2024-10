Un compito della Maestra Celentano scatena la rabbia di Emanuel Lo: scontro al daytime di Amici 24

La situazione è molto tesa ad Amici. Mai come quest'anno, i professori di ballo devono arginare i comportamenti e le prese di posizione della Maestra Celentano. Difatti, la storica coach non riesce proprio a entrare in contatto con Emanuel Lo e Deborah Lettieri, remando contro i loro metodi di insegnamento e facendo ostruzionismo nei riguardi degli allevi. Un atteggiamento che da settimane sta creando non pochi problemi al comparto di ballo. Forti scambi di parole ci sono state durate la puntata di domenica 27 ottobre ma le polemiche si sono protratte anche nel daytime di lunedì. Questa volta è Emanuel Lo che scende in capo non solo per proteggere i suoi studenti ma anche per far presente quanto, a suo parere, siano insostenibili gli atteggiamenti della Maestra Celentano.

Volano parole forti tra due professori di ballo: ecco cosa è successo tra Emanuel Lo e la Celentano

La lite si è consumata molto in fretta. La coach ha chiamato tutti gli allievi di danza e ha affidato loro un compito, ovvero mettere in scena una coreografia di quaranta secondi su una canzone che si sposasse con il loro stile. "Tutti tranne tu, Chiara. La situazione è già complicata", precisa. Il compito è ritenuto molto difficile da molti studenti, ma alcuni accettano la prova solo perché vogliono "crescere come artisti", ma altri non ritengono che sia giusto un compito del genere. "Siate coerenti, ragazzi. Buon lavoro", conclude la Maestra. La polemica scoppia subito dopo.

"Non sei Beppe Vessicchio"... Tra Pettinelli e Zerbi ad Amici 24 scoppia la lite (VIDEO)

Emanuel Lo chiama, in privato, Sienna e Alessio che sono i suoi studenti e chiede una spiegazione su cosa è successo dato che sono gli unici che hanno rifiutato di svolgere il compito. Il tono è alterato, tanto è vero che i suoi alunni hanno un'espressione un po' preoccupata. "Ha dato la facoltà di scelta e io e Sienna abbiamo ritenuto opportuno non accettare il compito", afferma il ballerino. Sentito ciò, il coach alza i toni del discorso. "Fate cose senza che io ne sia a conoscenza. Avete capito cosa sta succedendo?", domanda.

"Ho sempre difeso il vostro essere ballerini, ma questa volta è diverso", aggiunge e poi la stoccata alla Maestra Celentano. "Noi siamo un team. Lo avete compreso? Alessandra continua a fare un gioco che non è corretto verso di voi e verso gli altri prof. Sieti liberi di scegliere, ma badate alle conseguenze", conclude. E così, in sala relax i ragazzi discutono sul da farsi.