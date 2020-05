Amici Speciali: chi sono i quattro giudici del nuovo programma di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha comunicato i nomi dei quattro giudici, ora è tutto pronto per la partenza del nuovo programma Amici Speciali.

Maria De Filippi ha scelto i nomi dei quattro giudici di Amici Speciali: Ferilli, Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato valuteranno i dodici ragazzi che da metà maggio si sfideranno per beneficenza nel nuovo talent.

Negli ultimi giorni abbiamo conosciuto il cast di Amici speciali, mancava solo il nome dei giurati per completare il quadro del nuovo programma. Nei giorni scorsi su Twitter era stato dato un indizio: saranno due uomini e due donne. Oggi sono stai resi noti i nomi dei giurati: Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato. Piccolo giallo sul nome di Vanessa Incontrada che nei giorni scorsi aveva detto: "La situazione è uguale per tutti anche nel mio settore per adesso è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate del programma".

Dodici i concorrenti che si sfideranno, cinque ballerini, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino, e sette cantanti, The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random. Maria De Filippi ha pensato ad un programma è all'insegna della solidarietà e i premi saranno devoluti alla protezione civile.