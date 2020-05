Amici Speciali, ecco quando inizia il talent benefico

Amici Speciali arriverà presto su Canale 5, un promo ci ha finalmente svelato quando inizia il talent: 15 maggio, in prima serata, Maria De Filippi potrà finalmente tagliare il nastro di partenza.

Nei giorni scorsi era stato rivelato il cast di Amici speciali - Con Tim insieme per l'Italia e la struttura del programma. Oggi abbiamo saputo che venerdì 15 maggio è ufficialmente il giorno in cui gli appassionati del talent di Amici potranno rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo. Senza pubblico in studio e rispettando le regole sul distanziamento sociale i dodici concorrenti si sfideranno per aiutare la protezione civile, il programma infatti avrà un fine benefico. A dividersi i favori del pubblico saranno cinque ballerini, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino, e sette cantanti, The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random.

I ragazzi si sfideranno con i rispettivi cavalli di battaglia, ogni sera ci sarà un vincitore ma nessuno sarà eliminato. Nel frattempo, poche ore fa, sono stati resi noti anche i nomi dei 4 giudici.