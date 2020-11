Amici, l'ex allievo Daniel Cosmic a processo per body shaming verso una fan

Daniel Cosmic, ex concorrente di Amici sarà processato per body shaming: l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi è stato denunciato dalla madre di una sua fan per aver insultato la ragazza durante un incontro con i fan su Instagram.

Daniel Cosmic ha iniziato la carriera di cantante da giovanissimo, in televisione è apparso per la prima volta nel 2017 a Tu sì que vales mentre l'anno dopo è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante di origini napoletane è stato travolto da una bufera mediatica dopo alcune frasi offensive rivolte a una sua giovane fan durante un incontro con i suoi followers su Instagram.

Daniel parlando con la giovane sedicenne le aveva detto frasi come "Il tuo ragazzo ideale? Commestibile, l'importante è che te lo mangi" e "Non è che ti mangi anche tua madre" e "Ah, ti piace mangiare?", "Come stiamo? Se non ci mangi, stiamo molto bene". Daniel Piccirillo, questo il nome all'anagrafe del cantante, era stato travolto da una bufera mediatica che non si era fermata neanche con le scuse "Pensavo di essere divertente e invece sono stato solo un cog...ne. Mi scuso con tutti".

Il suo manager gli aveva già fatto chiudere l'account di Instagram: "A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l'importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso", una mossa fatta anche per fermare l'emorragia di fan che stava abbandonando il profilo del cantante.

La denuncia è partita dalla madre della ragazza, il legale della famiglia nei documenti depositati in tribunale ha scritto che la sedicenne dopo gli insulti del suo idolo è caduta in un periodo di depressione e ha avuto bisogno dell'intervento di uno psicologo, stando a La Repubblica, "perché si rifiutava di uscire dalla sua cameretta e piangeva di continuo". La causa si discuterà davanti al giudice della prima sezione penale del Tribunale di Lecce il prossimo 18 novembre 2021.