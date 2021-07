Amici anticipa l'inizio della prossima edizione?

Secondo alcune indiscrezioni Amici 21 inizierà prima: la nuova edizione del talent di Maria De Filippi potrebbe prendere il via tra poche settimane.

Amici potrebbe anticipare l'inizio della prossima edizione: secondo le anticipazioni riportate da Davidemaggio.it il talent di Maria De Filippi dovrebbe partire già nelle prossime settimane.

La ventesima stagione di Amici è stata quella dei record, le puntate del sabato sera hanno sbaragliato la concorrenza e ben quattro cantanti usciti dal talent di Maria De Filippi - Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi - hanno ottenuto il disco di platino con i loro inediti.

La prossima edizione, Amici 21, stando alle indiscrezioni dovrebbe partire in anticipo rispetto alle precedenti edizioni. Maria De Filippi avrebbe l'intenzione di dare il via al suo programma tra la seconda e la terza settimana di settembre, con circa due mesi di anticipo rispetto al consueto. "Il talent show di Maria De Filippi prenderà il via tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un anticipo di circa due mesi sulla tradizionale tabella di marcia. Varia, conseguentemente, il palinsesto di Canale 5: possiamo anche annunciarvi, infatti, che il daytime della nuova edizione di Amici durerà circa 30 minuti", si legge sul sito Davidemaggio.it.

La squadra di insegnati, salvo colpi di scena dell'ultima ora, dovrebbe essere confermata. Per il ballo ci saranno ancora Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Per il canto, accanto a Rudy Zerbi, ci saranno ancora una volta Anna Pettinelli e Arisa.