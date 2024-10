Nel daytime di Amici scoppia un litigio tra TrigNO e Vybes. Maria de Filippi è costretta a intervenire

Sta per diventare un'edizione infuocata quella di Amici 2024. Il talent di Canale 5 è iniziato da qualche settimana - sono appena tre le puntate che sono state trasmesse in tv - e tra gli allievi già ci sono le prime liti e le prime incomprensioni. Alcune sono futili e si risolvono in poco tempo, altre invece hanno bisogno dell'intervento della stessa Maria de Filippi per calmare gli animi. Di fatti, nel corso del daytime di lunedì 14 ottobre, il pubblico ha assistito a uno scambio di parole molto acceso tra due cantanti della scuola mentre erano in relax nella Casetta. Al centro della contesa sono finiti Vybes - allievo di Rudy Zerbi - e TrigNO - seguito da Anna Pettinelli -. Quest'ultimo non è nuovo a litigi nella scuola di Amici dato che, solo qualche giorno fa, aveva alzato i toni con Ilan. Ma cosa è successo tra i due di così importante tanto da far "scendere in campo" persino Maria?

Vybes si sente deriso da TrigNO: tra i due cantanti volano gli stracci

Dalle immagini che sono trapelate dal daytime di Amici, la lite tra Vybes e TrigNO è scoppiata a seguito della puntata di domenica. L'alunno della Pettinelli si sarebbe lasciato andare ad alcuni commenti in merito alla performance di Vybes - il cantante ha eseguito una cover di Albachiara con alcune barre dedicata alla mamma - e lo studente di Zerbi non avrebbe accettato di buon grado le parole che ha ricevuto. Da qui sarebbe scoppiato lo scambio fumantino di accuse tra i due giovani talenti. "_Non mi prendere in giro che mi dà fastidio, è un pezzo a cui tengo... mi dà fastidio che mi fai le battute. Mi sono sentito mancato di rispetto", ammette Vybes nei riguardi di TrigNo. Da quel che sembra, è stato travisato il contenuto del discorso e il cantante si è sentito tirare in causa. TrigNO, in realtà, voleva solo scherzare con il suo compagno.

Dato che la lite è andata per le lunghe, per calmare gli animi è intervenuta Maria de Filippi attraverso l'interfono. "Capita di non capirsi", esordisce la conduttrice. "Ci sta, soprattutto in una convivenza. Vogliamo superare senza farne un dramma e magari capirvi? Lo dovete fare per voi. TrigNO parte, parla senza pensare, ma non lo fa per ferire. Farete ancora latte e biscotti?" ironizza sul finire della conversazione. Per fortuna, entrambi gli allievi hanno parlato senza alzare i toni ma Vybes non è riuscito a trattenere le lacrime.