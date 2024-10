Amici 24, le anticipazioni del 20 ottobre. La sfida di Senza Cri e Teodora, banco a rischio per Sienna

Tutto pronto per il pomeridiano di Amici, su Canale 5 a partire dalle 14 di domenica 20 ottobre. Le sfide per gli allievi della scuola e la tensione tra i professori di ballo: ecco tutti gli spoiler.

La stagione di Amici sta entrando nel vivo. Dopo il nuovo ingresso della scorsa settimana - tra i banchi c'è Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori -, gli allievi della scuola di Canale 5 sono di fronte a nuove sfide. Nella puntata del talent che andrà in onda domenica 20 ottobre nel pomeriggio di Canale 5, ci saranno altre competizioni, altre incomprensioni e i soliti momenti di relax. Grazie al portale di Superguidatv possiamo delineare i primi spoiler di Amici 24 e anticipare alcuni dei momenti più particolari del talent di Mediaset, condotto da Maria de Filippi. Nessuno degli allievi in sfida lascia la scuola, ma un banco è a rischio e la classifica di canto mostra tutte le sue criticità.

Amici 24: Chi vince la sfida tra Senza Cri e Teodora? TrigNO arriva ultimo nel canto

La scorsa settimana, Senza Cri (allieva di Lorella Cuccarini) è finita in fondo alla classifica di canto e ora tocca sfidare un ragazzo scelto dalla produzione per guadagnarsi il posto al talent. La stessa cosa succede per Teodora, allieva di Debora Lettieri. Giudicate da Federica Abbate e Francesca Bernardini, entrambe le ragazze restano ad Amici e, di fatto, vincono la sfida. Subito dopo si passa ai compiti assegnati dai professori durante la settimana. L'area canto viene giudicata da Arisa, la quale si esibisce anche in un mini live ed esegue la canzone che fa parte del film Il ragazzo con i pantaloni rosa, e per il ballo torna in studio Rossella Brescia.

Amici 24, la prima lite. Volano parole forti tra Ilan e Trigno: "Pezzo di me*da"

Aria premia le barre di Luk3 che ha cantato Se bruciasse la città e ha fatto molto discutere la performance di TrigNO - che ha eseguito Amore disperato di Achille Lauro - tanta da essere definita "cringe" da Rudi Zerby. Di fatti, proprio TrigNo finisce ultimo e la settimana prossima sarà lui in sfida. La Brescia, poi, apprezza il talento di quasi tutti i ballerini ma questo non basta per salvare Rebecca che arriva ultima in classifica e quindi anche lei finirà in sfida. La ragazza non riesce a trattenere le emozioni, rispetto a TrigNO che appare più sereno.

La puntata di Amici si è animata poi per un'accesa discussione tra la Maestra Celentano e Debora Lettieri. Quest'ultima ha affidato un compito a Sienna perché non ritiene che la ragazza abbia il talento giusto per restare ad Amici. Nonostante la discussione tra le due professoresse, Emanuel Lo decide comunque di ridare la maglia alla sua allieva.