Amici 24, anticipazioni di domenica 10 novembre: una ballerina perde la sfida e due prof si punzecchiano

La sfida si fa sempre più dura per tutti gli allievi di Amici 24. Il talent di Maria de Filippi sta entrando nel vivo. Se da una parte i prof. di ballo cercano di limare le carenze dei propri studenti, quelli di canto affilano i coltelli in vista della pubblicazione degli inediti. E, la puntata in onda domenica 10 novembre su Canale 5, segna un vero e proprio punto di svolta per il programma. Dalle prime anticipazioni che sono trapelate in rete grazie a Superguidatv sappiamo il risultato della sfida della settimana e come si è evoluta la lite, in merito al destino di Luk3, tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Gli ospiti, le sfide e gli inediti: cosa c'è da aspettarsi dalla prossima puntata di Amici 24

Senza indugi, il pubblico conosce il risultato della sfida tra Ilan (canto) e Sienna (ballo). A restare nella scuola è il figlio di Gabriele Muccino che convince grazie al suo inedito, Sienna invece lascia la scuola. Giudicata da Maura Paparo, la ballerina è stata giudicata notevole ma la sua sfidante ha convinto di più. Subito dopo si parte con la gara di ballo e di canto tra tutti gli studenti che, questa settimana, viene giudicata da Veronica Peparini (ex maestra di ballo di Amici), da Cristiano Malgioglio e da Ermal Meta. I ragazzi del canto propongono i loro inediti che saranno poi disponibili su tutte le piattaforme streaming dalla mezzanotte di domenica.

"Sei un asino": nuovo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici 24

La gara non è facile e, nonostante l'ottima qualità delle performance, a finire in sfida ci sono Luk3 e Alessia. Quest'ultima è molto triste all'idea di lasciare Amici. La classifica fa riemergere di nuovo il dissenso tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La prima, infatti, continua a non apprezzare il percorso di Luk3 e intima a Lorella di fare una scelta sensata, ma la prof. di canto non vuole che il suo allievo lasci la scuola. Su questo - cosa strana - è supportata da Rudy Zerbi.

Ma non è tutto. Luk3, Chiamamifaro e Nicolò si sfidano nel torneo degli inediti che viene vinto dalla figlia della Parodi, la quale ha la possibilità di girare un videoclip. E infine: Malgioglio presenta il suo nuovo singolo, dal titolo Rosa tormento, e Giordana Angi canta Piano Piano.