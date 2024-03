Amici 23, Nicholas Borgogni torna sui social dopo l'eliminazione: Ecco cosa ha detto

Sabato 30 marzo su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata del Serale di Amici 23. Il secondo appuntamento della fase finale con il talent show di Maria De Filippi ha segnato la fine del percorso all'interno della scuola per due allievi: Nicholas e Giovanni.

Nicholas Borgogni dice addio a Amici 23

Il primo ad essere eliminato è stato Nicholas, entrato nella scuola di Amici grazie a Raimondo Todaro, l'allievo è passato nella squadra di Emanuel Lo quando ha pensato che il suo ex mentore non lo stimasse abbastanza per assegnargli una maglia per il serale.

Nicholas è stato eliminato dopo uno spareggio con Sarah e Lucia, dopo che il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ha perso la prima sfida contro la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Il saluto di Maria De Filippi

Dopo l'eliminazione, Maria De Filippi ha avuto delle bellissime parole per Nicholas definendolo "il figlio ideale", lodando la sua compostezza e la sua educazione. Inoltre, Nicholas ha ricevuto un tributo da parte dei professionisti, che sono entrati per salutarlo, cosa che in precedenza era successa solo con un altro concorrente del talent, come ha precisato Maria De Filippi.

Il giudice Cristiano Malgioglio gli ha chiesto di partecipare al suo prossimo videoclip. Il ballerino, che aveva già vinto una borsa di studio per New York, ha ricevuto un'altra importante borsa di studio per perfezionare il suo talento nel ballo per un intero anno.

Maria De Filippi saluta Nicholas al serale di Amici 23

Il ritorno su Instagram

Dopo un breve periodo di silenzio, Nicholas ha deciso di rompere il ghiaccio sui social media, condividendo un chiaro messaggio di gratitudine. Nel suo post nelle storie di Instagram, ha scritto: "Grazie Maria, Grazie professionisti, grazie Amici. Noi ci sentiremo presto".

Queste parole sono rivolte non solo alla conduttrice e ai professionisti che lo hanno accompagnato durante il suo percorso, ma anche a tutti coloro che lo hanno sostenuto e seguito nel corso degli ultimi mesi, dimostrando così il suo profondo legame con il programma e con chi vi partecipa.

L'intervista a Witty Tv

Subito dopo l'eliminazione, ai microfoni di Witty Tv, Nicholas ha espresso la sua profonda gratitudine per il suo percorso all'interno di Amici 23, sottolineando l'importanza del suo sviluppo personale oltre che artistico.

Nicholas durante un'esibizione nel pomeridiano di Amici 23

Nicholas ha dichiarato: "Ho imparato tantissimo, è stato bello. Prima di essere ballerini, siamo persone, e il fatto di essere arrivato umanamente così tanto, per me è una vittoria." Questo riconoscimento della sua crescita personale è stato per lui motivo di gioia e soddisfazione.

Nicholas ha evidenziato l'importanza dei feedback ricevuti dai professionisti del programma, come Maria De Filippi, sottolineando quanto sia stata significativa la loro approvazione: "Quando senti i professionisti, Maria, dire quelle cose, è una vittoria."

Nicholas ha riconosciuto di avere ancora margini di miglioramento sul lato artistico, ma ha evidenziato i progressi compiuti nel gestire l'ansia e la tensione sul palco, acquisendo fiducia nelle proprie capacità.

Con determinazione e orgoglio, ha affermato di essere fiero di ciò che è diventato e felice di essere se stesso. Ha espresso la sua voglia di diventare un ballerino di successo per poter un giorno dire "ce l'ho fatta, avevo ragione".

Nicholas ha concluso la sua esperienza ad Amici 23 con un senso di realizzazione e accettazione, dichiarando di non avere rimpianti e di essere soddisfatto di aver seguito il suo percorso senza riserve.