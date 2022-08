Amici 22: svelata la data di inizio della nuova stagione

La data di inizio di Amici 22 è stata fissata per il prossimo 18 settembre: il talent, come nella scorsa stagione, occuperà la fascia della domenica pomeriggio di Canale 5, andando a competere con Domenica In di Mara Venier. Nel frattempo si chiarisce il destino di Mattia Zenzola, il ballerino che la scorsa stagione aveva dovuto abbandonare la scuola per infortunio.

La macchina di Amici 22 si è messa in moto, recentemente abbiamo riportato che Veronica Peparini e Anna Pettinelli non saranno tra i professori della nuova edizione, sostituite rispettivamente da Arisa e da Emanuel Lo, il coreografo, compagno della cantante Giorgia che nel 2016 è stato insegnante di hip hop nella scuola di Maria De Filippi.

L'account Twitter di Amici News, punto di riferimento della scorsa stagione per gli spoiler sugli eliminati del serale, ha rivelato che il programma inizierà il prossimo 18 settembre. Canale 5 la domenica pomeriggio riproporrà la fortunata accoppiata Amici-Verissimo, proprio come lo scorso anno.

Nel frattempo resta da definire il destino di Mattia Zenzola, il ballerino che nella scorsa edizione era stato costretto ad abbandonare per infortunio il talent, poche settimane prima della fase finale. Raimondo Todaro, suo insegnante, nel comunicargli la decisione dei medici, lo rassicurò promettendo "tu a settembre avrai un banco qui".

Grazie a Novella 2000, apprendiamo che le cose sono andate diversamente, il banco per il ballerino di latino-americano non sarà automatico ma dovrà riconquistarlo ripetendo la trafila dello scorso anno, fatta di casting e provini." Mattia Zenzola sembra stia sostenendo i casting di Amici 22!", scrive il settimanale che riporta le numerose segnalazioni arrivate attraverso le pagine social.