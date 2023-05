Amici 22, stasera la finale su Canale 5: sfide, regolamento e le novità sul televoto

Stasera va in onda su Canale 5 la finale di Amici 22: ecco le sfide e come votare il vincitore del talent

Amici 22 è giunto al suo ultimo atto: stasera 14 maggio, in prima serata, su Canale 5, in diretta, va in onda la finale del talent di Maria De Filippi, in gara sono rimasti quattro allievi, due ballerini e due cantanti. Ecco come si sfideranno e come il pubblico da casa potrà scegliere il vincitore di questa edizione. Solo gli spettatori, infatti, attraverso il meccanismo del televoto, avranno il potere di decidere il trionfatore di questa edizione.

I quattro concorrenti rimasti in gara:

Angelina Mango: La cantante del team Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Isobel: La ballerina australiana del team Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Mattia Zenzola: Il ballerino di latino americano del team Arisa e Raimondo Todaro

Wax: Il cantante milanese del team Arisa e Raimondo Todaro.

Le sfide della finale

La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches.

Televoto

Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma. In caso di parità, la Produzione si riserva il diritto di decidere il metodo da applicare per poter decretare il risultato finale (ad esempio: aprire un'ulteriore sessione di televoto; sottoporre i concorrenti ad ulteriori prove ecc.).

Al fine del conteggio dei voti totali, saranno accumulati tutti i voti pervenuti da tutte le piattaforme di erogazione del servizio, che daranno luogo ai risultati delle votazioni.

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra i concorrenti in gara indicando il nome/codice del concorrente/coppia/gruppo prescelto, per quanto riguarda il televoto espresso attraverso sms, o cliccando sull'icona del concorrente/coppia/gruppo, per quanto riguarda il voto espresso attraverso sito web www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv, Smart TV e decoder abilitati.

Il regolamento è stato pubblicato sul sito Wittytv

Epilogo

Questa finale rappresenta il culmine di una stagione piena di emozioni, talento e crescita personale per i concorrenti. Sarà una serata indimenticabile, ricca di sorprese e ospiti speciali, in cui l'energia e l'entusiasmo degli allievi si fonderanno con il sostegno e l'interesse del pubblico.

Luigi Strangis, il cantante vincitore di Amici 21, consegnerà la coppa al vincitore