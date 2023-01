Amici 22, anticipazioni dell'8 gennaio: eliminazioni, maglia del serale e nuovi ingressi

La quindicesima puntata di Amici 22 va in onda oggi 8 gennaio alle ore 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Amici 22 va in onda oggi, 8 gennaio, su Canale 5 alle 14:00: siamo arrivati alla quindicesima puntata del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. La prima puntata del nuovo anno regala la maglia del serale ad un allievo, segna l'eliminazione di due alunni e tre nuovi ingressi

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Maria De Filippi ha invitato negli studi di Canale 5 l'ex Amico Aka 7even. Il cantante ha presentato, esibendosi al pianoforte, il il nuovo singolo Non piove più. I giudici della gara di canto sono stati Giuseppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia. Giudice dei ballerini è stata stilata da Rossella Brescia.

Nella precedente puntata di Amici erano stati presentati tre ragazzi. Durante questi giorni i professori li hanno visti alla prova e hanno deciso il loro destino.

La prima ad entrare nello studio è Valeria, chiamata da Lorella Cuccarini: La maestra la vuole nella scuola ma non a scapito di Niveo che ha visto migliorato, oltre ad avere avuto ottimi numeri di streaming su Spotify. Valeria ha un nuovo banco, nonostante l'opposizione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che vorrebbero sfoltire la classe a poche settimane dall'inizio del serale.

Stesso discorso per Vanessa, Emmanuel Lo chiede ed ottiene un nuovo banco per la ballerina. Anche questa volta ad opporsi alla richiesta sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Niente da fare per Aurora, la ballerina visionata da Raimondo Todaro ha avuto un problema al ginocchio e deve rinunciare al programma. Al suo posto il professore ha provato Eleonora. Anche la ballerina ha un nuovo banco, contrari, ancora una volta, i soli Zerbi e Celentano.

Oggi viene assegnata la prima maglia per il serale. Romeo, alunno della maestra Celentano, è il primo allievo di Amici 22 ad avere la certezza di partecipare alla fase finale del programma. Alessandra Celentano, contemporaneamente, comunica l'eliminazione di Rita, ultima nella classifica generale dei voti assegnati in puntata.

Si passa alle esibizioni dei ballerini, ecco la classifica di Rossella Brescia

Maddalena

Ramon

Isobel

Samu

Gianmarco

Megan

Mattia

Samuel

Classifica generale di ballo

Isobel

Samu

Mattia

Ramon

Maddalena

Megan

Samuel - Gianmarco - Rita

Classifica della Gara di canto sugli inediti: decisa da Giuseppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia

Angelina

Aaron

Niveo

Tommy

Piccolo G

Ndg

Federica

Classifica generale di canto (escluse le esibizioni di questa puntata)

Angelina

Tommy

Federica

Aaron

Wax

NDG

Cricca

Piccolo G

Niveo

Wax vince la gara dello stream, il suo brano è stato il più ascoltato su Spotify. Il cantante ha vinto anche il contest proposto dal produttore Dardust.

Rudy Zerbi, dopo aver visto le classifiche generali dei cantanti e quella dello streaming su Spotify ha mandato in sfida Cricca (ultimo nella classifica dello streaming). Il cantante è stato eliminato. Cricca e Rita sono i due alunni che hanno lasciato il talent.

.