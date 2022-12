Amici 22, anticipazioni dell'11 dicembre: ecco chi lascerà la scuola

La tredicesima puntata di Amici 22 va in onda oggi 11 dicembre alle ore 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Amici 22 va in onda oggi, 11 dicembre, su Canale 5 alle 14:00: siamo arrivati alla tredicesima puntata del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi ci sarà una nuova eliminazione.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Maria De Filippi ha invitato negli studi di Canale 5 Achille Lauro. Il cantante, che ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest 2022, ci farà ascoltare il nuovo singolo Che sarà. Emma Marrone e Rebecca di Radio 105 sono i giudici scelti per valutare i cantanti. I ballerini saranno giudicati da Kledi, Garrison Rochelle e Veronica Peparini, che torna nella scuola, dove, fino allo scorso anno, ha occupato la cattedra di insegnante.

Come nella precedente puntata, Maria De Filippi ha preferito non mostrare i voti dei singoli ragazzi.

Gara di Canto: Emma Marone ha messo al primo posto Angelina. I primi tre classificati avranno la possibilità di produrre l'inedito con importanti produttori

Classifica Cantanti

Angelina

Cricca

Piccolo G

Wax

Aaron

NDG

Federica

Tommy

Niveo

Gara di Ballo. Anche qui i primi tre classificati avranno un'importante chance lavorativa: potranno fare un audizione per un provino per il videoclip di una pagina urban internazionale. Dopo il provino, uno di loro ballerà nel videoclip World of Dance. Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi hanno messo al primo posto Isobel.

Classifica Ballerini della puntata

Isobel

Gianmarco

Ramon

Maddalena

Megan

Samu

Samuel

Ludovica

Mattia

Rita

Dopo questa gara, Alessandra Celentano ha fatto mostrare dalla produzione una classifica generale dei ballerini. Le posizioni tengono conto dei voti presi dagli alunni in tutte le precedenti puntate.

Classifica Ballerini Generale

Isobel

Ramon

Samu

Gianmarco

Maddalena

Megan

Mattia

Rita

Samuel e Rita a pari merito

Ludovica

L'ultimo posto in questa classifica è costato l'eliminazione a Ludovica. La decisione è stata presa da Emanuel Lo, il suo insegnante. Il coreografo ha spiegato che da molte settimane la sua alunna non aveva fatto progressi e per questo motivo ha deciso la sua eliminazione. I professori di comune accordo hanno abolito il banco del pubblico.