Amici 22, anticipazioni del 5 febbraio: ospiti, sfide e nuovi ingressi

Amici 22 va in onda oggi, 5 febbraio, su Canale 5 alle 14:00: ci avviciniamo alla fase finale della prima parte del talent, quella che precede il serale. Oggi Sam affronta la sfida e una ballerina abbandona il suo insegnante.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio e quello che vedrete in puntata. Questa settimana negli studi del programma arriva uno dei rapper più amati dal pubblico di Amici, stiamo parlando di Bresh che, prima di andare via, ha dato appuntamento a Wax una volta finito il programma, i due hanno un produttore in comune. I giudici delle gare sono Baby K, Francesco Sarcina e il maestro Beppe Vessicchio, per il canto e Rossella Brescia per il ballo.

Maria De Filippi ha affrontato il caso della Noce Moscata e il Capodanno Gate con Wax. La conduttrice lo ha invitato a non colpevolizzarsi pensando che sia l'unico ad aver sbagliato perchè non è così. La De Filippi lo ha rincuorato dicendogli che non lo considera una "causa persa".

Per il Ballo Sam finalmente, dopo due settimane, ha fatto la sfida, vincendola. Alla trasmissione non hanno partecipato il ballerino Mattia e il cantante Aaron.

Isobel e Ramon, gli unici già ammessi al serale, si sono esibiti al di fuori del contest. I due ballerini sono gli unici allievi ad indossare la maglia color oro.

Classifica della gara di canto

Niveo

Cricca

Angelina

NDG

Piccolo G

Federica - Jore

Wax

Classifica della gara di ballo

Maddalena

Alessio

Gianmarco

Samu

Paky

Benedetta

Megan

Megan ha abbandonato Raimondo Todaro per Emanuel Lo, ma il maestro ha chiesto al suo collega il permesso di accettare il trasferimento. L'ex professionista di Ballando con le Stelle ha risposto facendo entrare nella scuola una nuova allieva, la latinista Benedetta