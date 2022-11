Amici 22, anticipazioni del 13 novembre: due alunni promossi per la finale di Tu si que vales

Oggi, 13 novembre, su Canale 5 alle 14:00, va in onda Amici 22, siamo arrivati all'ottava del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi saranno scelti i due alunni che si esibiranno durante la finale di Tu si que vales.

La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie alle anticipazioni fornite dall'account Twitter AmiciNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Lo studio del talent accoglierà Alessandra Amoroso, che si esibirà sulle note del singolo Notti blu, e Giorgia che canterà il suo nuovo singolo Normale.

Il vincitore della gara degli inediti si esibirà nel corso della finale di Tu si que vales, per l'occasione sono tre i giudici della gara Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash.

Per la Gara degli inediti questi sono i voti dei tre giudici: Aaron 9, NDG e Federica 8++, Wax 8, Tommy 8-, Cricca 8-, Piccolo G 8-, Ascanio 8- e Niveo 7. Aaron si esibirà nel programma del sabato sera di Maria De Filippi.

Niveo, arrivato ultimo in classifica, ha avuto una crisi di pianto, anche perchè non ha superato il compito assegnatogli da Rudy Zerbi. Il cantante si è esibito sulle note di Un giorno in più di Irama. Arisa gli ha chiesto di riprendersi al più presto, altrimenti sarà costretta a metterlo in sfida.

Il vincitore della gara di ballo affiancherà Aaron nella puntata finale di Tu si que vales, il giudice delle esibizioni è Irma De Paola

Per la Gara di ballo questi sono i voti della coreografa Gianmarco 9.5, Samu 9, Ludovica 8.5, Maddalena 8 +, Samuel 8-, Megan 7.5, Claudia 6.5, Rita 7, Ramon 6. Gianmarco vince la gara e approda sul palco di Tu si que vales, l'allievo di Alessandra Celentano si esibirà in prima serata su Canale 5.

Gara di improvvisazione: La gara è giudicata da Giulia Pauselli, a dimostrarla è Samuele Barbetta, ex concorrente di Amici 20. Ogni ballerina aveva degli oggetti a disposizione da usare durante il ballo. Maddalena aveva per oggetti una tv e un telefono, Claudia un girasole e una valigia e Ludovica una giacca. La Pauselli ha dato la vittoria ex equo a Maddalena e Ludovica.

Megan ha dovuto svolgere un compito assegnatole da Alessandra Celentano. Anche se la prova non è stata superata la maestra ha sottolineato i progressi dell'alunna.

Durante la puntata ci saranno due sorprese: Wax riceverà una dolce sorpresa da Belen. Irama, non potendo essere presente, manderà ha registrato un videomessaggio per Aaron.