Amici 21: le anticipazioni della puntata speciale del 13 marzo

Oggi va in onda l'ultimo appuntamento domenicale con Amici 21: una puntata speciale in vista del serale che inizierà il 19 marzo

La ventiduesima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Un appuntamento speciale quello del talent show di Maria De Filippi dedicato al serale: oggi conosceremo la formazione delle squadre che si fronteggeranno a partire dal 19 marzo.

L'appuntamento della domenica pomeriggio con Amici si conclude con lo speciale di oggi, una puntata in cui i ragazzi, non saranno giudicati dai maestri delle rispettive categorie ma, insieme al pubblico, conosceranno le formazioni delle squadre. Nel daytime di questa settimana abbiamo saputo che la prima squadra è formata dagli allievi di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Nel team ci sono due cantanti e tre ballerini. Albe e Crytical, allievi di Lorella, sfideranno i cantanti delle altre squadre. Dario, John Erik e Alice, allievi della Peparini, sfideranno i ballerini dei team avversari.

Secondo le voci che si rincorrono sul web, è possibile che Maria De Filippi confermi la squadra dello scorso anno, ovvero quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nel caso questi rumors, o meglio dire supposizioni, fossero confermati, la terza squadra sarebbe capitanata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Nel frattempo, durante la settimana, Dagospia ha rivelato che Maria De Filippi ha confermato i giudici della scorsa edizione del talent show, quella vinta da Giulia Stabile. Anche quest'anno le prestazioni artistiche dei ragazzi saranno valutate da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Nella puntata di oggi potremmo vedere anche come i diciotto ragazzi ammessi al serale si stanno preparando per l'evento. La produzione potrebbe mostrare anche la clip riassuntiva del percorso dei singoli allievi nella scuola. Ricordiamo che, dopo la puntata del 6 marzo, dove sono state assegnate tutte le maglie del serale, gli allievi rimasti in gara sono: Serena Carella, Aisha, Maryam, Albe, John Erik, Carola Puddu, Alex, Dario Schirone, Michele Esposito, Sissi, LDA, Luigi Strangis, Christian Stefanelli, Leonardo Lini, Gio Montana, Calma, Nunzio Stancampiano e Alice Del Frate.