Amici 21; Maria De Filippi ha scelto i giudici del serale

Mentre si avvicina la parte finale di Amici 21, sono stati scelti i 3 giudici del serale. La scelta di Maria De Filippi, come rivela Dagospia, è stata conservativa. L'ideatrice e conduttrice del programma è andata sull'usato sicuro, confermando i giudici della scorsa edizione.

Il serale di Amici è alle porte, la parte finale del talent show partirà sabato 19 marzo in prima serata, prendendo lo slot di C'è posta per te, una staffetta targata Maria De Filippi, regina incontrastata dei sabati sera dell'ammiraglia Mediaset. C'era molta attesa sui giudici di questa nuova edizione del programma, si erano fatti nomi importanti, da Giorgia a Giulia Michelini. La De Filippi però ha deciso di spiazzare tutti, vediamo come.

'Queen Mary', come rivelato da Dagospia, ha scelto di riconfermare i tre giudici della scorsa edizione, anche quest'anno le prestazioni artistiche dei ragazzi saranno valutate da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. Un trio che lo scorso anno, in alcune occasioni, era stato criticato dal pubblico del talent, ma che, evidentemente, ha convinto la moglie di Maurizio Costanzo

Per quanto riguarda gli ammessi al serale, domenica 6 marzo è andata in onda l'ultima puntata del pomeridiano, e, come lo scorso anno, tutti gli allievi rimasti nella scuola sono stati mandati alla fase finale. Ecco i loro nomi: Serena Carella, Aisha Maryam, Albe, John Erik, Carola Puddu, Alex, Dario Dario Schirone, Michele Esposito, Sissi, LDA, Luigi Strangis, Christian Stefanelli, Leonardo Lini, Gio Montana, Calma, Nunzio Stancampiano e Alice Del Frate.

Manca un ultimo tassello, la composizione delle squadre. Secondo le indiscrezioni, fornite dalla pagina Instagram, "Uomini e donne classico e over", sarebbe riconfermata la coppia formata da Alessandra Celentano - Rudy Zerbi. Le altre due squadre sarebbero Lorella Cuccarini-Veronica Peparini e Raimondo Todaro-Anna Pettinelli.