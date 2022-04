Amici 21, anticipazioni della quarta puntata serale: eliminazioni e ballottaggio

Quarta puntata del serale, stasera su Canale 5 alle 21:30, per Amici 21. La fase finale del talent di Maria De Filippi entra nel vivo, sono rimasti 12 allievi ma altri due verranno eliminati questa sera. Scopriamo chi sono e quali sorprese ci riserva il programma.

Grazie alle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere e dal profilo Twitter Amici News, scopriamo che gli ospiti della serata sono Nino Frassica, con il suo angolo umoristico, e Sangiovanni, l'ex concorrente di Amici 20 ha cantato Cielo dammi la luna e Cortocircuito. Tra il pubblico erano presenti anche i genitori del cantante e quelli di Giulia Stabile, i due si sono conosciuti e fidanzati lo scorso anno all'interno del talent.

Stasera Maria De Filippi ricorderà Piero Sonaglia, il suo storico assistente di studio morto la settimana scorsa. Maria, prima di iniziare la trasmissione, ha detto "Facciamola precisa, come faceva lui".

Anche stasera, gli spettatori assisteranno a varie sfide tra le squadre che determineranno la prima eliminazione ed il ballottaggio per la seconda eliminazione. Ricordiamo la composizione delle squadre e gli alunni ancora in gara:

Squadra Pettinelli - Peparini: Albe (canto), Crytical (canto), Dario (ballo)

Squadra Cuccarini - Todaro: Aisha (canto), Alex (canto), Nunzio (ballo), Serena (ballo) e Sissi (canto)

Squadra Zerbi - Celentano: Carola (ballo), LDA (canto), Luigi (canto) e Michele (ballo)

Nella prima manche si affrontano le squadre capitanate da Zerbi - Celentano e da Cuccarini - Todaro. Nella prima sfida si fronteggiano Nunzio (ballo) e LDA (canto), vince LDA. La seconda sfida vede Carola e Michele (ballo) contro Sissi (canto) la prova è annullata perché il giudice Stefano De Martino non assegna il punto a nessuno. Mella terza sfida Luigi (canto) ha la meglio su Alex (canto). La manche è vinta dalla squadra Zerbi - Celentano. Gli allievi, della squadra sconfitta, proposti per l'eliminazione, sono: Sissi Alex e Aisha. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici, la prima eliminata è Aisha.

Nella seconda manche si affrontano ancora le squadre capitanate da Zerbi - Celentano e da Cuccarini - Todaro. Nella prima sfida si fronteggiano LDA e Luigi (canto) contro Alex (canto), il punto va ad Alex. Nella seconda sfida LDA (canto) vince contro Serena e Nunzio (ballo). Nella terza, e decisiva, sfida Michele (ballo) vince contro Sissi (canto). La manche è vinta, ancora una volta, dalla squadra Zerbi - Celentano. Gli allievi, della squadra sconfitta, proposti per il ballottaggio, sono: Serena, Nunzio e Alex. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici Nunzio, per la seconda settimana consecutiva, è proposto per il ballottaggio.

Nella terza manche si affrontano ancora le squadre capitanate da Zerbi - Celentano e Pettinelli - Peparini. Nella prima sfida si fronteggiano Luigi (canto) contro Albe e Crytical (canto), il punto va al duo Albe-Crytical. Nella seconda sfida (Guanto di sfida) Michele (ballo) vince contro Dario (ballo). Nella terza sfida (Guanto di sfida) Luigi (canto) vince contro Crytical (canto). Per la terza volta vince la manche la squadra Zerbi - Celentano. I tre allievi superstiti della squadra Pettinelli - Peparini sono proposti per l'eliminazione. Dopo le esibizioni e le votazioni dei giudici Crytical, per la seconda volta, è proposto per il ballottaggio.

Al ballottaggio, per la seconda eliminazione, ci sono un ballerino, Nunzio, e un cantante, Crytical. La decisione dei giudici verrà resa nota agli allievi da Maria De Filippi nella casetta, dove i ragazzi sono stati mandati per evitare che escano spoiler anche sul secondo eliminato. Secondo le indiscrezioni lanciate da Il Vicolo delle News, l'eliminato sarebbe Crytical. La certezza sulla seconda eliminazione l'avremo solo stasera, seguendo Amici 21 su Canale 5.