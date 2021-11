Amici 21, le anticipazioni della nona puntata: i risultati delle sfide e chi sarà eliminato dalla scuola

La nona puntata di Amici 21, in onda oggi su Canale 5 alle 14:00, vedrà ospiti in studio, sfide e un'uscita dalla scuola del talent.

La nona puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con sfide, esibizioni dei cantanti con le cover e qualche momento di relax con il gioco dei bigliettini.

Scopriamo dalle anticipazioni, diffuse dal sito Quello che tutti vogliono sapere, che in studio ci saranno due ospiti: Aka7Even, che presenterà il suo nuovo singolo, e J-Ax, pronto a giudicare la nuova gara fra i cantanti.

Prova TIM vinta da Luigi che canta il suo inedito Muro, la prova Oreo è vinta da Carola.

Sfide Canto: LDA, per la seconda settimana consecutiva in sfida, vince ancora e resta nella scuola di Amici. Ale perde la sfida contro Andrea ed è costretta ad abbandonare il suo banco e il talent. Andrea nelle scorse puntate aveva perso la sfida contro LDA, a riproporlo è stata Anna Pettinelli, il ragazzo è un nuovo alunno della scuola.

Sfida Ballo: Guido balla sulle note del Don Chisciotte, Marcello Sacchetta, giudice della sfida, assegna la vittoria a Guido che conserva il suo banco.

I cantanti si esibiscono con delle cover giudicate da J-Ax, LDA canta un pezzo inglese e aggiunge delle barre in cui parla dei suoi attacchi di panico: voto 8. Albe canta La mia Signorina: voto 7,5. Sissi canta Salirò: voto 7. Gli altri voti: Rea 7; Alex 6,5; Simone 6; Tommaso 6. Il voto di Luigi e Nicol non è stato rivelato.

Esibizioni di Ballo: Carola balla un tango, l'esibizione convince Alessandra Celentano ma non Raimondo Todaro che non ritiene la ballerina molto versatile. Dario balla un pezzo mostrato da Simone. Altra esibizione di Carola e Mattia e nuova discussione tra Celentano e Todaro sulle qualità di Carola, secondo Todaro la collega esalta i suoi allievi mettendo in difficoltà quelli degli altri professori. Serena non si esibisce per un infortunio. Todaro e la Celentano dopo le discussioni hanno ballato una bachata.

Momento Bigliettini: Giulia Stabile fa scoppiare alcuni palloncini con dei bigliettini scritti dai ragazzi. In uno c'è scritto che LDA non dice in faccia quello che pensa, qualcuno pensa che Sissi dovrebbe esporsi di più, Alex è considerato permaloso.