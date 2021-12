Amici 21, anticipazioni della dodicesima puntata: tre alunni lasciano la scuola

La dodicesima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti e sfide: oggi ben 3 ragazzi lasceranno la scuola.

Scopriamo dalle anticipazioni, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere che in studio ci saranno 2 ospiti ovvero la cantante Giordana, che farà ascoltare il suo nuovo singolo, e Christian De Sica, chiamato a giudicare i cantanti e a stilare la classifica che decide chi andrà in sfida la prossima settimana. Nella puntata precedente era rimasta sospesa la gara di ballo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, quest'ultima è la vincitrice, a deciderlo è Maria de Filippi. La Prova Oreo è stata vinta da LDA, quella Tim da Dario.

Sfide di canto: Buone notizie per Alex che vince la sua sfida. Tommaso, allievo di Lorella Cuccarini, invece perde la sfida contro il rapper Kritical, scelto da Anna Pettinelli, entrambi si sono esibiti con i loro inediti. Tommaso lascia la scuola di Amici.

Sfide di Ballo: Carola vince la sfida e resta nella scuola. Virginia, ultima nella classifica stilata dai professionisti, ha perso la sfida contro Marianna una ballerina di modern e lascia la scuola. Sembra che il verdetto di Garrison non sia stato apprezzato né dalla Celentano né da Veronica Peparini. Guido è stato sostituito dalla Celentano con Cristiano. Guido, dopo Tommaso e Virginia, è il terzo alunno ad abbandonare il talent.

La gara dei cantanti ha come tema "Una canzone per te", i ragazzi devono dedicare un brano a qualcuno a loro scelta, a stilare la classifica c'è Cristian De Sica. Tra le esibizioni: Luigi, dedica la canzone "Father and son" al padre, Sissi canta "Bhoemian Rhapsody", Albe ha cantato un brano di Coez "Eiò mamma", che ha dedicato alla madre. Elena ha voluto dedicare "Il diario degli errori" alla sorella e LDA ha dedicato "L'emozione non ha voce" a Napoli, la sua città. Nicol ha regalato al fratellino Philip "Una canzone per te", il nuovo entrato Kritical ha realizzato una freestyle rap sulla parola famiglia mentre Alex, in attesa della sfida, non ha partecipato a questa gara. La classifica con i voti di Christian De Sica è questa: Sissi 9, Lda 9 Crytical 9, Aisha 8, Elena 8, Albe 7+, Luigi 7, Nicole 6.5, Rea 6.5.

LDA riceve il disco d'oro per la canzone "Quello che fa male", in studio è stato mandato in onda il filmato di "Malibù" di SanGiovanni, la canzone più ascoltata dagli italiani su Spotify nel 2021.

Esibizioni: Christian, allievo di Raimondo Todaro, ha ballato un pezzo di modern indossando una maglia da calcio, la Celentano gli ha detto che dovrebbe fare il calciatore. Serena si è esibita su un pezzo di hip hop, la Celentano ha detto che deve migliorare, la Peparini sostiene che Serena brilli nel modern. Mattia ha riavuto la maglia grazie all'impegno dimostrato nel compito assegnatogli da Todaro.

Gioco dei palloncini: nel palloncino di Sissi c'è scritto: "Sei innamorata?". La ragazza, decide di non rispondere e paga la penitenza: le viene tagliata una ciocca di capelli. Nel palloncino rivolto ad Alex il bigliettino dice: "Cosa non sopporti di Serena?", lui "è troppo testarda".